Grad Solin pojasnio je kako je otkazao koncert Bajage i Instruktora jer su protiv njega bile udruge hrvatskih branitelja i udruge proizašle iz Domovinskog rata.

Njihove razloge iz Grada smatraju neutemeljenima, ali su koncert ipak otkazali jer ne žele da bilo koji glazbeni događaj postane povod za podjele ili sukobe.

Bajagi je koncert prije manje od dva mjeseca otkazao i Grad Sisak, a njegov manadžer kaže da ni ovoga puta ne namjerava tužiti organizatore. Zbog svega, nastup je otkazao i Rambo Amadeus.

"Bajaga je bio razočaran"

"Nama je stvarno žao Bajage, baš je bio razočaran. Ljudi su očekivali koncert jer Bajaga ondje nije bio sigurno dvadesetak godina. Znate što je internet napravio. Nekad su u obitelji znali da je jedna budala, sada čitav svijet zna da je ta jedna budala - budala", rekao je Bajagin menadžer Dragoslav Gane Pecikoza.

Dragoslav Gane Pecikoza Foto: DNEVNIK.hr

"On je vrhunski čovjek i glazbenik. Nema mrlje u karijeri"

Dodao je i da je Rambo Amadeus nazvao Bajagu i rekao da nema razloga da on nastupa. "Rekao je: Ako Vi niste podobni - nisam ni ja. To je muzička solidarnost. Mislim da je to sadašnja situacija koja će sigurno za mjesec dana proći... Imamo još pet gradova ugovorenih u Hrvatskoj... Može biti kritično ako i tih pet gradova otkaže, a nadamo se da se to neće dogoditi", poručio je Pecikoza i dodao da Bajagini obožavatelji znaju da on nema mrlje u karijeri.

"On je vrhunski čovjek i glazbenik. Nama je stvarno žao i nećemo se tako lako odreći hrvatske publike", zaključio je.