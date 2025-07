Odvjetnik Hrvoja Petrača: "Gdje je bio svo ovo vrijeme? Nisam pitao... Ovo su nam sljedeći koraci"

Afera Mikroskopi dobila je nastavak. Protiv osmorke među kojima je nekad moćan ministar zdravstva Vili Beroš, USKOK je podignuo optužnicu.

Zasad će u istražnom zatvoru ostati jedino Hrvoje Petrač, a uskoro se očekuje i otvaranje pitanja nagodbi.

O optužnici i planovima Hrvoja Petrača u Dnevniku Nove TV govorio je njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Ljubo Pavasović Visković, Romina Knežić i Petar Pereža Foto: DNEVNIK.hr

Rekao je da nije neočekivano to što je Petrač ostao u istražnom zatvoru.

Petrač još nije ponudio jamčevinu

"Sljedeći koraci su pisanje odgovora na optužnicu i eventualno razmišljanje o tome bi li se krenulo s pregovorima o visini i vrsti sankcije. Te opcije će se razmatrati na jesen i onda će gospodin Petrač uz moju sugestiju odlučiti u kojem smjeru će obrana ići", rekao je Pavasović Visković.

Otkrio je da još nisu ponudili jamčevinu te da o tome razmišljaju.

Ljubo Pavasović Visković o optužnici - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"U trenutku kad budemo smatrali da su se ispunili uvjeti da jamčevina može biti prihvaćena - tada ćemo to učiniti. Današnji dan to još uvijek nije bio, bit će vjerojatno za mjesec ili dva", kazao je Petračev odvjetnik i dodao da će jamčevinu ponuditi kad za to bude pravo vrijeme.

"Formalnih razgovora o nagodbi nije bilo"

Odgovorio je i na pitanje jesu li se Hrvoje Petrač i njegovi sinovi nagodili za blaže kazne.

"Nemoguće se nagoditi dok optužnica nije podignuta. Tek kad bude podignuta, onda se može formalno razgovarati o nagodbi. Postoje uvijek razgovori u takvim bitnim predmetima, ali to se više svodi na neformalne kontakte... Formalnih razgovora sasvim sigurno nije bilo", poručio je Pavasović Visković.

Kazao je i da njegov klijent u svojem priznanju nikoga nije teretio.

"Nije govorio ni o kakvim drugim ljudima niti se osvrtao na druge sudionike u cijeloj ovoj priči. Čak i pod pretpostavkom da se ide u smjeru nagodbe, nagodba nije terećenje nekoga. To je potpisivanje papira koji kaže - tvoja kazna je tolika i tolika za ono što si učinio", pojasnio je.

U slučaju je došlo do preokreta, a bivšeg ministra Beroša sad terete da je član zločinačkog udruženja uz bok Petraču te da je uzeo mito. Na pitanje znači li to da je USKOK došao do novih dokaza protiv Beroša, Pavasović Visković je odgovorio da se do navodnih uloga u cijeloj priči došlo tek kad su se spojile istrage EPPO-a i USKOK-a.

Gdje se Petrač skrivao?

"Jednostavno su se dokazi spojili i to je njima dalo ovakvu sliku za koju misle da je mogu dokazati da sudu...".

Odvjetnik tvrdi da ne zna gdje je njegov klijent bio prije nego što se predao.

Ljubo Pavasović Visković o optužnici - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Znatiželja kod kaznenih odvjetnika je ozbiljna mana i svoje klijente o takvim stvarima ne pitam. Znate zašto - ne zanima me. To nije nešto što je važno za moj posao. Ja se volim držati onoga što je bitno za ono što radim. Gdje je bio - to svakako nije."