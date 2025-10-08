Iz KBC-a potvrdili zaposlenje Vilija Beroša, nižu se komentari: "Kad si takav stručnjak da te zaposli bolnica iz koje si krao"

KBC Sestre milosrdnice službeno je u srijedu potvrdio da je bivši ministar zdravstva i optuženik u aferi mikroskopi Vili Beroš dobio posao neurokirurga.

Nakon obavljenog razgovora s trojicom kandidata Povjerenstvo je odabralo Beroša kao najboljeg kandidata za novog neurokirurga.

Izbor tročlanog Povjerenstva, koje je jednoglasno izabralo Vilija Beroša, potpisao je zamjenik ravnatelja bolnice Neven Tučkar. On je i prihvatio odluku Povjerenstva.

Svi kandidati bit će obaviješteni o odabiru kandidata i imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objave obavijesti o odluci.

Natječaj je raspisan 30. srpnja, a završen je 14. kolovoza. Međutim, izbor kandidata do sada je kasnio jer bolnica dugo nije uspijevala osnovati povjerenstvo koje bi donijelo odluku.

Beroš je nakon odlaska iz Vlade iskoristio tzv. dužnosničku povlasticu "6+6", kojom je šest mjeseci primao punu, a zatim još šest mjeseci polovicu ministarske plaće. Iako mu ugovor u bolnici formalno nije bio raskinut, Ministarstvo pravosuđa i uprave naknadno je potvrdilo da mu je radni odnos prestao po sili zakona, pa se na natječaj prijavio kao i ostali kandidati.

Cijeli postupak odvijao se u sjeni sudskog procesa u kojem je protiv Beroša podignuta optužnica zbog sumnje da je, kao ministar zdravstva, primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun navodno oštećen za 740.000 eura.

Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, komentirajući u srijedu Berošev povratak na posao neurokirurga u Vinogradskoj, istaknuo je kako Beroša smatra vrhunskim neurokirurgom i podsjetio na presumpciju nevinosti.

Na pitanje bi li mu se prepustio na operaciji, s obzirom na to da Beroš dulje vrijeme nije operirao, odgovorio je: "Pa bez problema! Znači, ja sam surađivao s njim, mislim, nismo mi surađivali na takvom poslu, on je bio ministar, a ja državni tajnik, ali koliko ga poznajem i koliko drugi su govorili o njemu, sasvim sigurno on može obavljati taj posao."

I dok se još uvijek čeka sudski epilog afere mikroskopi, Europsko tužiteljstvo (EPPO) u suradnji s policijom u srijedu je krenulo u akciju zbog istrage zloupotrebe novca iz fondova Europske unije u obnovi objekta Opće bolnice Varaždin i Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Prema neslužbenim informacijama, istražiteljima su u fokusu poslovi i povlačenje novca iz EU fondova za vrijeme kad je ministar bio Vili Beroš, objavila su 24sata.

Ne stišavaju se reakcije

"Kad si takav stručnjak da te zaposli bolnica iz koje si krao", napisala je Anka Mrak Taritaš nakon objave da je Vili Beroš dobio posao u Vinogradskoj bolnici.

"U zdravstvenom sustavu u kojem znamo da Andrej bira put, nije ni čudo da bivši ministar pod optužnicom za korupciju izvlačenje novca iz zdravstvenog sustava dobije radno mjesto u bolnici", u utorak je rekla Ivana Kekin.