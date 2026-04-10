Što znači Trumpova poruka o resetiranju? "Kod kuće mu je kaotično, izgubio je kredibilitet kod mnogih"

Ususret mirovinim pregovorima, američki predsjednik Donald Trump se ponovno obratio na svojoj društvenoj mreži na kojoj je napisao - najmoćniji reset svijeta.

Dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona Ivica Puljić rekao je kako bi se ova poruka mogla protumačiti.

Ima još jedna Trumpova poruka. A to je: "Iranci, čini se, ne shvaćaju da nemaju nikakve karte, osim kratkoročne ucjene svijeta korištenjem međunarodnih plovnih putova. Jedini razlog zašto su danas živi jest to da bi pregovarali". No vratimo se ovoj poruci o resetiranju.

Ta se poruka prije svega odnosi na dramatičnu promjenu u američko-vanjskoj politici usred tekućeg rata. Visoki su ulozi u mirovnim pregovorima. Poruka je objavljena nekoliko sati prije ključnih pregovora u Islamabadu. Trump je opisao trenutno primjere kao resetiranje gdje SAD puni brodove najmodernijim oružjem koje će se koristiti ako pregovori propadnu.

Globalne energetske promjene - također resetiranje.

U međuvremenu, kod kuće mu je kaotično.

Inflacija se popela na 3,3% i najveća je posljednje četiri godine, a uzrokovana je upravo ratom Iranu visokim cijenima goriva. Nije riješio ni jedan problem s Iranom.

Upozorio je Iran da ne naplaćuje prolaz, no Iran ga nije naplaćivao prije ovog rata.

Iran ne popušta kad je u pitanju Libanon, poslali su poruku Amerikancima da bez prekida izraelskih napada na Libanon nema pregovora s Iranom.

Trump je koristio retoriku resetiranja kako bi signalizirao odstupanje od tradicionalnih vojnih saveza, poput NATO-a, a nedavno je kritizirao saveznike zbog neuspjeha u pomaganju u iranskom sukobu.

Nakon jučerašnjeg susreta Truma i Ruttea, dakle prvi čovjek NATO saveza, u zapanjućem razvoju događaja, rekao bih, NATO pristaje pomoći osiguranju Hormuškog tjesnaca.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte je naznačio da koalicija od 22 zemlje, koordinira kako bi osigurali slobodan prolaz tjesnacem

Kod kuće je Trump izgubio kredibilitet kod mnogih republikanaca, osobito iz MAGA pokreta, a gubi kredibilitet kod katolika nakon napada na papu i Vatikan koji pozivaju na mir", kaže Puljić.