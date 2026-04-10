Trump upozorio Iran, Kuvajt prijavio napade: Umro čelnik Strateškog vijeća za vanjske odnose

Bivši iranski ministar vanjskih poslova umro od rana Bivši iranski ministar vanjskih poslova Kamal Harazi umro je od rana zadobivenih u zračnom napadu, izvijestili su iranski državni mediji rano u petak. Harazi, čelnik Strateškog vijeća za vanjske odnose, ranjen je nekoliko dana ranije u izraelsko-američkom zračnom napadu, izvijestila je državna novinska agencija IRNA, rekavši da je "umro prije nekoliko sati". Harazi je bio ministar vanjskih poslova Irana od 1997. do 2005. godine. Posljednja dužnost bila mu je uloga savjetnika dugogodišnjeg iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, prema izvješćima medija.

(Ne)velika očekivanja Sukob, koji je započeo napadom SDAD-a i Izraela na Iran krajem veljače, odnio je tisuće života i prouzročio globalno gospodarsko rasulo. Iranska osvetnička blokada Hormuškog tjesnaca, ključnog pomorskog puta, dovela je do nestašice nafte i plina diljem svijeta te pokrenula najgoru energetsku krizu u povijesti. Diplomatski napori Pakistana naposljetku su doveli do toga da su dvije zaraćene strane pristale na dvotjedno primirje te je dogovoren sastanak u Islamabadu radi pregovora o trajnom miru. Ipak, nad pregovorima i samim primirjem nadvijaju se ozbiljna pitanja, piše The Guardian. Dok su Iran i Pakistan objavili da prekid vatre uključuje i Libanon, SAD i Izrael ustraju na tome da je to zasebno pitanje. Prema riječima zamjenika iranskog ministra vanjskih poslova, Pakistan iza kulisa nastavlja s intervencijama kako bi se održao mir i zaštitilo krhko primirje. Khatibzadeh tvrdi da je upravo Pakistan spriječio Iran da uzvrati na napade na Libanon.

Kuvajt osudio napade dronovima Kuvajt je osudio napade dronovima na vitalne objekte u zemlji, koje pripisuje Iranu i njegovim saveznicima, dok Iran niječe da je tijekom primirja izvodio napade na države Perzijskog zaljeva. Kuvajtsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da napade smatra kršenjem suvereniteta i zračnog prostora zemlje. Državna novinska agencija ranije je izvijestila da su dronovi ciljali položaj Nacionalne garde, pri čemu je nastala znatna materijalna šteta, ali nije bilo ozlijeđenih. Iranska revolucionarna garda u državnim je medijima zanijekala pokretanje bilo kakvih napada prema zemljama Zaljeva tijekom razdoblja primirja, dodajući da bi svaku eventualnu vojnu akciju Iran objavio službenim putem. Kuvajt je ocijenio da su napadi potkopali nedavne napore za prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana te poručio da zadržava pravo poduzeti sve potrebne mjere radi zaštite svog suvereniteta i stabilnosti.

Sirene za uzbunu u Izraelu Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u petak u dijelovima Izraela, uključujući Tel Aviv, nakon raketnog napada iz Libanona, priopćila je izraelska vojska, koja je objavila da je Hezbollah ispalio raketu koja je aktivirala sirene za uzbunu. Prema izraelskim medijima, projektil je presretnut, a zasad nema izvješća o žrtvama. Sirene su se oglasile i u obalnom gradu Ashdodu te u više područja zemlje, uključujući dijelove na jugu, daleko od granice s Libanonom. Napadi dolaze nakon nastavka razmjene vatre između Izraela i Hezbolaha, koja dovodi u pitanje dvotjedno primirje dogovoreno između Sjedinjenih Država i Irana.

Trump uznemiren zbog manjka pomoći saveznika iz NATO-a Američki predsjednik Donald Trump, uznemiren zbog manjka pomoći saveznika iz NATO-a u osiguravanju Hormuškog tjesnaca, sa savjetnicima je razgovarao o mogućnosti uklanjanja dijela američkih vojnika iz Europe, kazao je viši dužnosnik Bijele kuće za Reuters. Zasad nije donesena nikakva odluka niti je Bijela kuća zatražila od Pentagona da pripremi konkretne planove za smanjenje broja vojnika na kontinentu, kazao je dužnosnik, koji je zatražio da ostane anoniman. No, sama činjenica da se o tome razgovara naglašava koliko su se naglo proteklih mjeseci pogoršali odnosi između Washingtona i njegovih europskih saveznika iz NATO-a. Također, razgovori upućuju na to da posjet glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea Bijeloj kući u srijedu nije uspio značajnije poboljšati transatlantske odnose, koji možda nikada nisu bili ovoliko zategnuti od osnutka saveza 1949., piše Reuters. Sjedinjene Američke Države trenutno imaju više od 80.000 vojnika u Europi, a ključnu ulogu u sigurnosnoj arhitekturi kontinenta imaju od Drugog svjetskog rata.

Iran najavio prelazak na novu fazu u upravljanju Hormuzom Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei najavio je prelazak na novu fazu u upravljanju strateškim Hormuškim tjesnacem, u priopćenju pročitanom na državnoj televiziji. "Iran ne traži rat, ali se neće odreći svojih prava i sve fronte otpora smatra jedinstvenom cjelinom", poručio je Hamenei, koji nije viđen u javnosti otkako je preuzeo dužnost od svog oca Alija Hameneija, koji je ubijen prvog dana rata. Hamenei je rekao također da će Iran tražiti odmazdu za napade na svoj teritorij te obećao osvetu za svojeg oca i iranske "mučenike".