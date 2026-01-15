Vojni analitičar o Trumpovoj opsesiji Grenlandom: "Sumnjam da će doći do invazije. Iran? Nešto nam prolazi ispod radara"

Vojni analitičar Ivica Mandić u Dnevniku Nove TV komentirao je vojne vježbe europskih nacija na Grenlandu te situaciju u Iranu. Osvrnuo se i na novu svađu državnog vrha oko kvalitete vojnih aviona koje smo kupili.

Vojne vježbe na Grenlandu poruka su Trumpu, smatra Mandić.

"Grenland je da je dio državnog teritorija Danske. Državni teritorij je obaveza svih članica, nije mogučnost, nego obligatorno je po Lisabonskom ugovoru da ga brane. I u jednom dijelu sigurno ima intencija i Sjedinjenih Država da se jedinstvo Europske unije oslabi. Europska unija naprosto mora reagirati kao takva. Nije to sad palo na pamet", smatra Mandić.

Ivica Mandić, vojni analitičar Foto: Dnevnik Nove TV

Ozbiljne svjetske probleme nije moguće riješiti bez Europske unije dodao je. "Ovo je jedan potez da se nešto ušićari što je važno jer tamo su u pitanju mineralna bogatstva. Važna je izuzetno pozicija kada govorite o razvoju sustava proturaketne obrane Sjedinjenih Država. Međutim, sve se to da riješiti bez vojne intervencije", smatra vojni analitičar.

Sumnja, poručio je, da će se dogoditi američka invazija na Grenland.

"Da biste napali teritorij zemlje saveznice došli biste debelo u sukob s Kongresom i Senatom i opoziv predsjednika bi bio relativno vrlo vjerojatan. Naprosto to ne smijete uraditi. Ja sam siguran da će oni u smislu obrane Sjedinjenih Država, posebno proturaketne, postići određeni sporazum i da tu sukoba neće biti. Nepovjerenje će ostati da budemo mi jasni i dugo godina će trebati da ga se vrati", poručio je Mandić.

Rekao je i da postoji proces u Iranu koji prolazi ispod radara.

"Mi Iran cijelo vrijeme podrazumijevamo kao teokraciju. Je to točno, međutim, Iranska revolucionarna garda preuzima sve sfere života, pa i one civilnog dijela života. Ako se desi intervencija, ona će biti vrlo brzo. Znači negdje u idućih pet, šest do sedam dana. To će biti udar baš po iranskom revolucionarnoj gardi. Naprosto da se vrate stvar na početak. Kakva je budućnost Irana? To ćemo tek vidjeti. Radi se o jednoj ogromnoj grupaciji stanovništva koja je izuzetno obrazovana", naveo je.

Prokomentirao je i novu svađu državnog vrha oko kvalitete kupljenih vojnih aviona.

"Onaj tko određuje kada su u pitanju oružane snage, posebno kao važan sektor obrambenog sustava koji određuje kuda one idu - je predsjednik", naveo je.

Taj dio se, poručio je ispunjava tako da se propiše vojna strategija Republike Hrvatske.

"Vojna strategija nije igra riječi niti je igra za malu djecu. Je li to predsjednik uradio? Nije nikad. Mi izaberemo predsjednika, on je plaćen. Neka izvoli to raditi. Kada donesete takvu strategiju definirali ste ciljeve, načine i sredstva. Onda ništa izvan toga ne može izići", poručio je vojni analitičar.