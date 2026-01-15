Teške riječi u Dnevniku Nove TV: "Plenković je oporbi skinuo pozlate", "Bilo mu je dosadno, vrpoljio se u fotelji"

Saborski zastupnici u četvrtak su se nakon zimske stanke vratili u sabornicu, gdje je održano i aktualno prijepodne pa je oporba postavljala razna pitanja članovima Vlade.

O tome je reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan razgovarala s HDZ-ovcem Josipom Borićem i SDP-ovkom Mirelom Ahmetović.

"Mislim da mi u klubu SDP-a možemo upisati malu pobjedu. Mislim da je ministar Marin Piletić, koji je najslabija karika u Vladi, zbog svih trauma i tragedija koje je dozvolio u svom resoru, javno rekao da će razmisliti o isplati inkluzivnog dodatka obiteljima ljudi koji isplatu nisu dočekali", rekla je Ahmetović.

Borić tvrdi da Vlada nije popustila pod pritiskom oporbe.

"Ovo je bio potop oporbe na još jednom aktualcu. Ovo što govori kolegica Ahmetović nema veze s onim što je bilo. Ministru su sedam puta postavili slično pitanje i on je sedam puta morao objasniti cijeli sustav socijalne skrbi i socijalnih naknada", rekao je.

Josip Borić Foto: Dnevnik Nove TV

"Mislim da su bili jako loši i da je premijer Andrej Plenković jasno posložio sve zastupnike i zastupnice i skinuo one pozlate o kojima stalno razmišljaju", dodao je.

"Plenković se vrpoljio"

Ahmetović mu je kontrirala da je Plenkoviću u Saboru bilo jako dosadno.

"Vrpoljio se u stolici, čak je i intervenirao na način da je iritirao predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, koji nije baš shvaćao njegove intervencije. Uzeli su jako puno vremena da razjasne tko što misli pa se postavlja pitanje imaju li jedan u drugoga uopće povjerenja", rekla je.

"Kada postavljate ministru Piletiću pitanja, imate sedam različitih tema koje se tiču tragedija i trauma. Umrlo je 15.000 ljudi koji su čekali svoje pravo. Svatko od nas zna ljude koji čekaju inkluzivni dodatak, neki po godinu i pol. Ja znam primjer paraplegičara koji je više od 30 godina invalid, ali čeka nešto što je automatizmom trebali biti priznato. Govorimo o tome da je netko zreo za ostavku", poručila je Ahmetović.

Mirela Ahmetović Foto: Dnevnik Nove TV

Borić smatra da Ahmetović ne govori istinu.

"To oni po običaju rade. Mislim da je gospodin Piletić jasno objasnio što se događa u sustavu. U njemu je zaposleno 700 novih osoba, ima svoj red i način ponašanja. Incidenti su mogući, oni se događaju, ali su naknade, posebno u zadnje dvije godine, rasle gotovo četiri puta u odnosu na ono što smo naslijedili. To građani znaju", ustvrdio je.

"Tu priča treba stati"

Ahmetović je napomenula da već dva puta potvrđeno da će inkluzivni dodatak biti isplaćen i za one ljude koji su preminuli čekajući ga.

"Očekujem da će HDZ konačno jedno obećanje i ispuniti", rekla je.

"Gospođa opet to okreće na svoju stranu. Ja sam rekao ono što piše u zakonu. Sigurno će u ovoj godini svoje pravo ostvariti svi oni koje trebaju. Tu priča treba stati", odgovorio je Borić.