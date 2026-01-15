Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Burna rasprava

Teške riječi u Dnevniku Nove TV: "Plenković je oporbi skinuo pozlate", "Bilo mu je dosadno, vrpoljio se u fotelji"

Piše DNEVNIK.hr, 15. siječnja 2026. @ 19:50 komentari
Josip Borić, Mirela Ahmetović i Petra Buljan
Josip Borić, Mirela Ahmetović i Petra Buljan Foto: Dnevnik Nove TV
Saborski zastupnici su se u četvrtak vratili u sabornicu.
Najčitanije
  1. Iva Jović
    Nedavno postavila rekord

    Užasna vijest: U 19. godini preminula zagrebačka atletičarka!
  2. Slaven BIlić, Ivana Đeldum 16
    imaju tri kćeri

    Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često
  3. Požar kamiona u tunelu u Austriji - 6
    Autocesta u Austriji

    FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu: Stradao hrvatski vozač, liječnici mu se bore za život
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Počinju radovi na autocesti Zagreb-Dubrovnik: Stigle važne promjene za vozače
Nova regulacija
Počinju radovi na autocesti, stigle važne promjene za vozače: "To je katastrofa, cesta je uska, nezgodna"
Obnova Bačvica: Pomorski muzej umjesto akvarija
LJEPŠI PRIZORI
Split ulaže 12 milijuna eura u obnovu objekta na najpopularnijoj plaži! Jedna promjena je ključna
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Idući dani donose slabe oborine, a onda stiže novi nalet hladnoće: Meteorologinja otkrila detalje
19 minuta šutnje za 19 ubijenih žena u Hrvatskoj: "Svaka je imala svoje ime i obitelj. One se ne smiju pretvoriti u statistiku"
I jedna (minuta) je previše
19 minuta šutnje za 19 ubijenih žena u Hrvatskoj: "Svaka je imala svoje ime i obitelj. One se ne smiju pretvoriti u statistiku"
Dopunsko poskupljuje, a stižu uplatnice sa starim cijenama
Građani zbunjeni
Dopunsko poskupljuje, a stižu uplatnice sa starim cijenama: "Ne možete to napraviti pa reći da se ipak mora platiti više"
Cijene grobnih mjesta vrtoglavo rastu
POSLJEDNJA POČIVALIŠTA
Inflacija nije zaobišla ni groblja! Cijene vrtoglavo rastu, a u jednom gradu godinama nema novih grobnih mjesta
U kuću nagurao više od 40 stranih radnika, već tri mjeseca nisu dobili plaću
OČAJNI SU
Doveli su ih u Hrvatsku, smjestili u derutnu kuću, a sada već tri mjeseca nisu primili plaću: "Nemamo za hranu, više ne možemo izdržati"
Željko Travica zbog bolesti neće moći pratiti suđenje za ratni zločin
Objavljen i razlog
Optužen da je zarobljenicima u usta gurao ljudski mozak, ali suđenje neće moći pratiti
U teškoj nesreći u Austriji stradao hrvatski vozač
Autocesta u Austriji
FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu: Stradao hrvatski vozač, liječnici mu se bore za život
Nijemac nevin osuđen na doživotni zatvor: Dobit će milijunsku odštetu
DOBIT ĆE ODŠTETU
Nevin je proveo 13 godina u zatvoru, a onda je dobio poziv koji je sve promijenio: "Neću skakati od sreće"
Drama na europskom nebu: Vojni avioni okružili putnički zrakoplov i naredili prisilno slijetanje
Prijetnja u zraku
Drama na europskom nebu: Vojni avioni okružili putnički zrakoplov, naređeno hitno slijetanje
Aktualnim prijepodnevom počinje nova sjednica
Aktualno prijepodne
Bura na zadnjem pitanju: "Ovo je gnjusno i odvratno", Jandroković žustro reagirao: "Ako imate takvu informaciju, dužni ste to prijaviti!"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
U teškoj nesreći u Austriji stradao hrvatski vozač
Autocesta u Austriji
FOTO/VIDEO Zastrašujuće snimke nesreće u tunelu: Stradao hrvatski vozač, liječnici mu se bore za život
Željko Travica zbog bolesti neće moći pratiti suđenje za ratni zločin
Objavljen i razlog
Optužen da je zarobljenicima u usta gurao ljudski mozak, ali suđenje neće moći pratiti
U kuću nagurao više od 40 stranih radnika, već tri mjeseca nisu dobili plaću
OČAJNI SU
Doveli su ih u Hrvatsku, smjestili u derutnu kuću, a sada već tri mjeseca nisu primili plaću: "Nemamo za hranu, više ne možemo izdržati"
show
Ljubavni život Slavena Bilića
imaju tri kćeri
Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često
Preminula tajna kći Freddieja Mercuryja
tek se nedavno saznalo za nju
Preminula kći Freddieja Mercuryja, bila je strogo čuvana tajna legendarnog glazbenika
Novi blog Vedrane Rudan rasplakao čitatelje
''Izgledam poput kostura''
Nikad bolniji tekst Vedrane Rudan: ''Kosti su mi osute metastazama, nezamisliv je užas umirati od raka''
zdravlje
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Svi bismo je trebali prakticirati
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Prema stručnjacima
5 namirnica i pića koje treba izbjegavati ako uzimate lijekove za krvni tlak
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Tko tu koga?
Klasično Balkaniranje! Pogledajte sitničavost oko parkirnog mjesta
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Zamjena uloga
Bake na mobitelu, a pogledajte što radi dječak u vlaku kod Zagreba!
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
Snalažljivo
Sami napravili svoju ralicu i nasmijali društvene mreže! Pogledajte kako čisti snijeg
tech
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Pokretno i superprecizno
VIDEO Ukrajina ima novo i krajnje učinkovito oružje protiv najopasnijih ruskih dronova
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
Novo istraživanje otkriva
Želite doživjeti duboku starost? Tajna se skriva u vašim ustima
Znanstvena zajednica digla uzbunu nakon američkog otkazivanja misije za povratak uzoraka s Marsa
To je bila najvažnija stvar
Znanstvena zajednica digla uzbunu nakon američkog otkazivanja misije za povratak uzoraka s Marsa
sport
Šok u Splitu: U 51. godini preminuo Ante Grgurević!
Počivao u miru
Šok u Splitu: U 51. godini preminuo legendarni košarkaš!
U 19. godini preminula mlada zagrebačka atletičarka Iva Jović!
Nedavno postavila rekord
Užasna vijest: U 19. godini preminula zagrebačka atletičarka!
Netko u Šibeniku prodaje nabrijani Audi Cristiana Ronalda: Pogledajte cijenu
zanimljivo
Netko u Šibeniku prodaje nabrijani Audi Cristiana Ronalda: Pogledajte cijenu
tv
Daleki grad: Ne vjeruje mu, ali zašto bi lagao?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Ne vjeruje mu, ali zašto bi lagao?
Tajne prošlosti: Zašto joj je toliko stalo do njega?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Zašto joj je toliko stalo do njega?
Nove epizode omiljene serije "U dobru i zlu" uskoro na Novoj TV
U DOBRU I ZLU
Nove epizode omiljene serije "U dobru i zlu" uskoro na Novoj TV
putovanja
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za odvažne istraživače i neumorne entuzijaste
Hercegovačka Himalaja: Moćni čuvar najljepšeg jezera u zemlji
Život s prirodom
Hercegovačka Himalaja: Moćni čuvar najljepšeg jezera u zemlji
Za ljubitelje planina i vlakova: 300 kilometara čitste alpske ljepote
Glacier Express
Za ljubitelje planina i vlakova: Tura od 300 kilometara čiste alpske ljepote
novac
Ove dvije iritantne navike smatraju se manama, a zapravo su znak inteligencije
Psiholozi otkrivaju
Ove dvije iritantne navike smatraju se manama, a zapravo su znak inteligencije
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Posao snova
Jedna od najmoćnijih svjetskih banaka traži novog čelnika, godišnja plaća oko 20 milijuna eura
Peta najmnogoljudnija zemlja prva će koristiti Trumpovu kriptovalutu za međunarodna plaćanja
Kriptodiplomacija
Peta najmnogoljudnija zemlja prva će koristiti Trumpovu kriptovalutu za međunarodna plaćanja
lifestyle
Kako je izgledala kuhinja 1949. godine?
Teško je povjerovati
Internetom kruži video koji je iznenadio mnoge, pogledajte kako je izgledala kuhinja 1949.
Tuš kabine s pločicama koje imitiraju mramor
Sofisticirano i smirujuće
Tuš-kabine s pločicama koje imitiraju mramor jedan je od najboljih trendova u 2026., imamo 12 ideja za uređenje
Popis recepata za brzi ručak
Fino, brzo i zdravo
Ovih 30 jela možete pripremiti za 30 minuta, imamo popis za brzi ručak
sve
Ljubavni život Slavena Bilića
imaju tri kćeri
Slaven Bilić nakon razvoda sreću je pronašao s 15 godina mlađom Riječankom, koju ne viđamo često
Šok u Splitu: U 51. godini preminuo Ante Grgurević!
Počivao u miru
Šok u Splitu: U 51. godini preminuo legendarni košarkaš!
U 19. godini preminula mlada zagrebačka atletičarka Iva Jović!
Nedavno postavila rekord
Užasna vijest: U 19. godini preminula zagrebačka atletičarka!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene