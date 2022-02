Ivana Petrović analizirala je drugi dan rata u Ukrajini te rekla da pozive Vladimira Putina na sastanak s ukrajinskom vlasti smatra "čistom provokacijom".

Ivana Petrović, urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV, komentirala je drugi dan rata u Ukrajini. Rekla je da poziv Vladimira Putina na progovore u Minsk smatra čistom provokacijom.

"Minsk je grad u Bjelorusiji u kojem je potpisan sporazum kojeg je Rusija prije ove invazije odbacila. S druge strane, on naziva predsjednika Volodimira Zelenskog nacistom i narkomanom te poziva ukrajinsku vojsku na državni udar i svrgavanje vlastite vlade. Tako da taj sastanak doista nije moguć", rekla je uživo u Dnevniku Nove TV.

Reporter Ivan Čorkalo i dalje u beskrajnoj koloni: "Kijev je napustilo nekoliko stotina tisuća ljudi. Među njima ima vojno sposobnih muškaraca"

Stručnjak o napadu Rusije: "Sve mjere koje se donose samo prolongiraju ukrajinsku patnju"

Petrović se također osvrnula na Putinove izjave o "denacizaciji" Ukrajine.

"Ljudi to često krivo shvaćaju i misle da je to negiranje ukrajinske nacije. To na neki način i je istina, ali to prije svega znači očistiti Ukrajinu od nacista jer je očito ruski narativ da su Ukrajinci sljedbenici Stepana Bandere", objasnila je urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV.

"Ukrajina ima problema s takvim grupacijama, ali to nikako nije generalno ili opće stanje u tom narodu. Riječ 'nacisti' Rusija dosta na međunarodnim forumima koristi za određene narode istočne Europe", dodala je.

Utjecaj rata na ekonomiju

Što se tiče europskih sankcija koje su nametnute Rusiji, Petrović je rekla da one neće biti dovoljne.

"Pogriješila sam kada sam sinoć govorila da će vrlo brzo pasti prašina na sve to. Morala sam reći da će već danas ujutro pasti prašina. Te sankcije su vrlo blage. Amerikanci su očito izašli u susret Njemačkoj i iz njih izbacili SWIFT, za koji 100 posto znam da je bio u prvom nacrtu sankcija", rekla je.

Također je rekla da smatra da je Europska unija u ovoj krizi pokazala svoju nemoć, što nije ni bilo neočekivano.

"Mislim da se Europska unija na ovaj način, koliko god njezino postojanje bilo bitno za mir, nikada neće pozicionirati na međunarodnoj sceni kao bitan globalni igrač", objasnila je Petrović.

Dodala je da su zanimljive sankcije koje je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov najavio protiv SAD-a.

"Rekao je da neće biti ekvivalentne, ali da će biti jako kalibrirane. Pretpostavljam da je riječ o zabrani izvoza kerozina, dizela ili motora za svemirske letjelice", rekla je.

Moraju li hrvatski građani strahovati zbog sankcija Rusiji? "Nema mjesta panici, ali jedna će grana gospodarstva patiti"

Ukrajina bilježi povećanu radijaciju nakon ruskog zauzimanja nuklearke u Černobilu

Osim toga, Petrović je istaknula da je zanimljiv način na koji se Putin odnosi prema ruskim oligarsima koji zbog rata gube ogroman novac.

"Treba paziti na njihovo ponašanje. Ako Putina itko može svrgnuti s vlasti, onda su to oligarsi u trenutku kada im on postane kamen oko vrata", zaključila je.

Pouke za Hrvatsku vanjsku politiku

Petrović je u Dnevniku Nove TV rekla da je ovaj sukob pokazao da Hrvatska mora imati čvršće definiranu vanjsku politiku.

"Ova kriza dovodi Hrvatsku u poziciju da konačno mora definirati svoju vlastitu politiku prema Bosni i Hercegovini. Ta politika se u ovom trenutku, kada treba mijenjati izborni zakon i kada je pitanje hoće li izbori u BiH biti održani, svodi na rečenicu: 'Mi podržavamo Hrvate u BiH.' i na pozive da se izbori ne održe bez izmjene zakona", rekla je Petrović.

Sigurnosni stručnjak upozorava na mogući potez Rusije: "Hrvatska mora posebno paziti..."

Održan summit NATO-a, čelnici zemalja članica poslali snažnu poruku: "U svjetlu ruskih akcija, napravit ćemo sve potrebne korake..."

"Hrvatska mora imati vlastitu politiku i vlastite ideje kako to promijeniti. Možda to imamo, ali to dosad nismo čuli. U svakom slučaju, ta se politika ni u kojem slučaju ne smije oslanjati na lager Milorada Dodika", dodala je.

Što se tiče daljnjih poteza ruskog predsjednika Vladimira Putina, Petrović je rekla da će sigurno doći do intenziviranja rata dezinformacijama, koji će potresti cijelo susjedstvo.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr