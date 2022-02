U četvrtak od pet sati ujutro po lokalnom vremenu, Rusija napada ciljeve u Ukrajini. Kažu da gađaju vojnu infrastrukturu, no ima i civilnih žrtava. Mogu li Putina zaustaviti sankcije SAD-e u Europe, analizirala je Ivana Petrović.

Ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje kako nisu imali izbora. Ne prestaje ponavljati da su prisiljeni na akciju - od strane Zapada.

Urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović analizirala je mogu li Europa i Sjedinjene Države zaustaviti Putina sankcijama. Kako je rekla, možda se to može dogoditi, ali na neko vrijeme.

"Ja se bojim, s obzirom na to da Amerika neće pretrpjeti velike štete od ovih sveobuhvatnih sankcija, ali Europa hoće, da po cijeloj ovoj tragediji ne padne prašina u trenutku kad Europa, osobito Njemačka počne zbrajati štete", kazala je Petrović.

Nijemcima je to već najavljeno, rečeno im je da se spremaju drastične sankcije prema Rusiji i da će Njemačka zbog toga trpjeti teže gospodarske posljedice te da na to treba biti spreman.

"Cijena energenata će rasti ako se sankcije budu odnosile i na dobavu plina iz Ruske federacije. Mislim da će plin, LNG brodovi s puno skupljim ukapljenim plinom, jako teško nadoknaditi određenom dinamikom", dodala je.

"Što se Rusije tiče, ona će izgubiti puno novaca, ali Rusija u ovom trenutku ima 643 milijarde dolara u zlatu i valutama rezerve plus 182 milijarde dolara kroz Fonda za nacionalno blagostanje iz kojeg i inače financira svoje nacionalne projekte", rekla je Petrović.

Je li svijet taoc Putinovih ambicija?

O tome je li ruski predsjednik Vladimir Putin ovim što radi čitav svijet zapravo pretvorio u taoca vlastitih sumanutih političkih ambicija, Petrović kaže Putin želi vratiti svijet na stare pozicije, one otprije 60-70 godina.

"Ova operacija to pokazuje. Putin ovime što radi, granice koje sada povlači - to su granice između Amerike i Rusije. Putin se Europe ne boji, on Emmanuela Macrona, recimo, smatra glasnogovornikom Joea Bidena. Nije ni previše oduševljen političkim sposobnostima Olafa Scholza", dodala je.

"Biden je njegov konačni cilj, on povlači granicu između Rusije i SAD-a. Ranije, prije 60 ili 70 godina je ta granica bila Elba, sade bi mogla biti čak i na Dnjepru", rekla je Petrović.

"Ono što je zanimljivo u tome jest to da je ovime prekinut tradicionalan njemačko-ruski savez, no jača rusko-kineski savez, što bi moglo biti jako opasno. Kina i Rusija imaju vrlo izdašan ugovor o opskrbi plinom Kine o kojem ne ovisi samo Kina nego jedan dobar dio Pacifika. Putin na ovaj način stvara jedan novi stari poredak, jednu određenu paradigmu starog hladnoratovskog poretka", zaključila je Petrović.

