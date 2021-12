Reporterka i urednica vanjske politike Nove TV Ivana Petrović komentirala je Plenkovićev posjet Bosni i Hercegovini i što čeka BiH u budućnosti.

Premijer Andrej Plenković posjetio je Bosnu i Hercegovinu. Reporterka i urednica vanjske politike Ivana Petrović analizirala je kako ovaj posjet može koristiti Hrvatskoj, a kako Hrvatima u BiH te može li u BiH doći do sukoba nakon Dodikovih izjava o odcjepljenju Republike Srpske.

Posjet je namijenjen svim trima konstitutivnim narodima s naglaskom na Hrvate u BiH. "Posjet će smiriti tenzije. Bitan je pogled - s kime Hrvatska, što se tiče Hrvata u BiH odnosno izmjene izbornog zakona, ima najviše problema", objasnila je.

"Plenković je došao nekoliko dana prije Vijeća s obzirom na to da nacrt zaključaka koji ide na Vijeće o proširenju nije dobar. Ako ga Bugari ne blokiraju, kako najavljuju, Hrvatska si je dala zadatak da zamijeni te zaključke u kojim što se tiče BiH nema tih glavnih elemenata. Niti konstitutivnih naroda niti Daytonskog sporazum kao temelja svega", objasnila je.

Nizozemska, Njemačka i zemlje Beneluxa - hrvatska diplomacija najviše treba raditi s tim zemljama. "Koliko čujem nadležni državni tajnik je prije 10 dana uputio naputak veleposlanicima tih zemalja za lobiranje kako bi se na Vijeću izmijenilo", dodala je.

Na kraju se sve svodi na dva multietnička entiteta - "neće pristati niti Hrvati u Federaciji niti Srbi". "Situacija nije baš dobra", zaključila je Petrović.

Plenković: ''Želimo da se riješi anomalija koja postoji od 2006. i muči Hrvate u BiH''

Plenković u BiH branio Zorana Milanovića. ''Hrvatska je susjed koji je upućen i želimo pomoći''

Dodikove izjave o odcjepljenju Republike Srpske izazvale su lavinu komentara, ali pitanje je može li to dovesti do sukoba? "Mislim da ne. Mislim da Dodik ne misli za zbilja o odcjepljenju. Ovi zaključci koje je donio su samo zaključci. Imao je izvanredne izbore u Prijedoru - morao se pokazati kao lider. On nije glup političar. Zateže konop do kraja da bi doveo situaciju do ruba, da bi svi sjeli za stol", navela je.

"U svakom slučaju, ako se ne izmijeni izborni zakon, a Bošnjaci zasad ne pristaju niti na jednu od tih ideja - na sljedećim izborima bi Hrvati mogli biti pomnoženi s nulom", rekla je.

