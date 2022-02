Rat u Ukrajini, ali i ekonomske sankcije Rusiji zabrinule su i hrvatske građane. Mnogi se boje za turističku sezonu, a redovi su danas bili ispred poslovnica ruske Sberbanke u Hrvatskoj.

O ekonomskim sankcijama Rusiji s profesorom Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Lukom Brkićem, razgovarala je Barbara Štrbac.

Rekao je da građani imaju razloga za brigu. Prisjetio se nekoliko relativno svježih primjera iz prošlosti, poput propasti štednje u Ljubljanskoj banci.

"Bez obzira jesu li to utemeljeni razlozi, oni su iracionalni, ali definitivno imaju razloga. Donedavno smo i mi svjedočili ne baš tako stabilnim situacijama u financijskom sektoru ove zemlje. To pamćenje je još uvijek svježe. Stara devizna štednja koja je prenesena iz bivše države, ali smo se s njom borili. Ljubljanska banka, propast banaka u privatizaciji", prisjetio se Brkić, no kaže da, kako prema informacijama kojima raspolaže, u ovom trenutku nije realno da će se nešto dogoditi s novcem građana.

"Nema mjesta toj panici. Sberbank u ovom trenutku zauzima oko dva posto financijskog tržišta. To nije beznačajno, ali nije ni tako pretjerano važno. Osiguranje depozita do 100.000 eura je jamstvo države, odnosno Agencije za osiguranje depozita. Po nekim informacijama, samo 90-ak klijenata nema ta jamstva, iz ne znam kojih razloga. Kako sada stvari stoje, nema mjesta za paniku, nema mjesta za neki stampedo", kazao je.

Nije baš izgledna situacija...

Smatra da će turizam zbog rata u Ukrajini patiti. Čuo je neke kalkulacije da rusko tržište nije toliko značajno za hrvatski turizam, ali on smatra da to baš nije tako.

"Situacija rata, neizvjesnosti... To baš nisu uvjeti za putovanja. Tako da, ja mislim da to može biti ozbiljan problem. To će ovisiti o razvoju situacije, hoće li se to ipak do neke mjere smiriti, hoće li se ipak sjesti za pregovarački stol. No to nije baš dobra, izgledna situacija za ovu turističku sezonu", pojasnio je.

Smatra kako je nemoguće pitanje koliko Rusija može izdržati sankcije.

"Pitanje je koliko Europa može izdržati sankcije"

"Rusi mogu izdržati dosta dugo s obzirom na niz karakteristika režima. Rusko gospodarstvo je gospodarstvo srednjeg ili nižeg dohotka. Talijansko gospodarstvo samo je veće od ruskog, a Rusija je najveća zemlja na svijetu. Sankcije ako i djeluju, djeluju na dulji rok. To je ono - akcije - reakcije. Ne možete preko noći zamijeniti tržišta Europe sa tržištem Kine. To mora biti neka kompenzacija. Osim toga, toliko razvijene veze Rusije i Europe su daleko veće nego Rusije i Kine ili Rusije i Amerike ili bilo kojeg drugog aktera. Te sankcije mogu imati učinak. Rusi ih mogu izdržati. Imaju značajne devizne rezerve, proizvodnju hrane etc. Ali one su dvosjekli mač. Pitanje je koliko ih Europa može izdržati", zaključio je Brkić.

