Lica puna ožiljaka, bolovi, sram. Hodaju s maskama i kad trebaju i kad ne trebaju! Mnogi će reći, sami su to tražili! No oni su tražili bolje i ljepše, a dobili užas zbog kojeg su neki završili kod psihijatra.

Svi oni operirani su kod poznatog estetskog kirurga i to baš jer su o njemu čuli samo najbolje, a dogodilo se suprotno. Tvrde - u zahvatu je koristio neregistrirano sredstvo, račune nisu dobivali, tko se požalio - bivao je blokiran. O povratu novca, liječnik ne želi ni čuti. Štoviše kaže - žrtva je iznude.

Pritom valja napomenuti da nam se nije javio samo jedan ili dva pacijenta, već njih šest. Neki od njih već su angažirali odvjetnike. Kirurga su prijavili i liječničkoj komori, ali i Državnom odvjetništvu.

Umjesto boljeg, ljepšeg, zategnutijeg, dobili su nešto zbog čega su im kape, raspuštene frizure i šiške najbolji prijatelji. ''Kad sam ja maknula te flastere, kad mene nije fraz opalio! Znači s lijeve strane se rašilo, znači rašilo se! Ja imam rupu'', u nevjerici reporterki Provjerenog Emi Branici govori osoba koja je išla na operaciju očiju. ''Morala sam otići i kod psihijatra. Jer s tim ožiljcima moram živjeti.''

Uredbu zbog COVID-a da se maske moraju nositi oni su s oduševljenjem dočekali. Samo da se ne vide njihovi ožiljci. ''Dubok, bijel i vidljiv na nekoliko metara'', opisala je osoba koja je imala lip lift. ''Kako ću sada nekome reći 'bio sam na estetskoj operaciji', a imate ogromne ožiljke na licu'', upitao se muškarac. Druga osoba se također skriva - iza frizure.

Svi oni bili su kod istog estetskog kirurga na različitim zahvatima. Ne žele se pokazati zbog osude javnosti. Jer na zahvate ih nitko nije tjerao, ali nisu ni trebali završiti ovako. ''Osjećam se poniženo, prevareno, nakaradno. Izložena sam tuđim pogledima, djeca me ispituju 'mama kad će ti to proći'', tužna je žena koja je dobila biopolimer usana.

Kirurgu koji ih je operirao smo slali poruke, zvali telefonski, ostavljali poruke tajnici, slali mailove, na kraju i otišli do njega. Nije želio razgovarati s nama. Na sličan način ponio se i prema svojim pacijentima.

Injekcije u bore, podočnjake ili usne koje je ova žena željela korigirati više nisu svjetsko čudo već zahvat koji se radi gotovo u pauzi za ručak. Dobila je preporuku od prijateljice za liječnika, govori nam, i rečeno joj je da se javi u kozmetički salon. ''Uz par pitanja s vlasnicom sam dogovorila tretman i termin. Rečeno mi je da doktor sebi uzima novac, da oni nemaju apsolutno ništa s tim novcem'', kazala je žena koja je dobila biopolimer usana.

Otišla je na dogovoreni termin. ''Predložio mi je da će mi staviti filer koji je malo trajniji od hijalurona te da će se on apsorbirati kroz dvije do tri godine što je meni bilo prihvatljivo'', rekla je. Asimetrija usana nije bila ispravljena te je, tvrdi, liječnik predložio ovaj put na kontroli u njegovoj ordinaciji.

''U toku apliciranja drugi put filera nastao je ogroman, ali ogroman hematom na gornjoj desnoj usnici i usna je odmah poplavila, pocrnila i buknula. Znači, katastrofa! Na što je meni dragi doktor dignuo noge u zrak kako bi ja došla k sebi, i rekao da se smirim. Dao mi je hrpetinu leda da stavim na usnu i tako me poslao kući'', opisala je događaj.

Uvjeravao ju je da će proći

Kada je splasnuo hematom i modrice, primjetila je kvrge u usnama. Tvrdi, on ju je uvjeravao kako će to proći. Kako je rekao da će se to razgraditi za dvije do tri godine, pričekala je i potom otišla po drugo mišljenje. A onda je tek doživjela pravi šok.

''Na pregledu mi je doktor ustanovio da je najvjerojatnije aplicirana supstanca koja je zabranjena'', istaknula je i dodala da ga je na njegovoj Facebook stranici pitala za naziv trajnog filera. ''Moj komentar je obrisan i nakon par minuta sam dobila poruku na Whatsapp jesam li ja pitala za trajne filere. Ja sam rekla da jesam. On je meni rekao da te informacije nisu za društvene mreže te da se radio o biopolimeru.

Umjesto estetskih zahvata, teške nuspojave i vidljivi ožiljci – pacijenti prozivaju poznatog zagrebačkog kirurga za nesavjestan rad

Tako se popularno naziva silikon koji se godinama ne koristi u estetskoj kirurgiji jer se ne razgrađuje i ima česte neželjene nuspojave, a odstraniti se može krirurškim putem. Konforntirala ga je, govori nam. ''Da to nije u redu, da su to jednostavno fileri koji su zabranjeni! Zašto mi je to aplicirao? Rekao mi je da su indikacije moguće, kao i kod hijalurona i da sam ja to sve znala. I nakon toga me dr. Miletić blokirao'', prepričala nam je.

HALMED demantirao

Upitali smo HALMED ima li registriranih takvih dermalnih filera. ''Možemo Vas izvijestiti da se u evidenciji medicinskih proizvoda HALMED-a nalaze isključivo fileri na bazi hijalurona te HALMED nije zaprimio nijednu obavijest o stavljanju u promet u RH filera koji sadrže biopolimer'', priopćili su iz HALMED-a.

Dakle, ne bi trebao biti u upotrebi. Ista žena nam tvrdi, nije dobila ni račun, a ni povrat novca.''I on je rekao da je svoju uslugu napravio korektno i da mi jednostavno neće vratiti povrat, da neće izvršiti povrat novca. Ni prvi ni drugi put nisam potpisala nikakvu suglasnost za izvođenje zahvata, nikakvu liječničku dokumentaciju nisam dobila, nikakav papir na kojemu je naznačeno ime filera, nuspojave. Znači, ništa'', razočaran je žena.

Slična su iskustva i ostalih sugovornika koji su nam se sami javili. ''Da je ova operacija potpuno propala stvar, da ništa tu nije napravljeno kako spada, da bi bio red da prizna da mu nije uspio posao i da mi vrati novac. Na što je on rekao da to uopće ne dolazi u obzir'', ispričala nam je žena.

Druga je pak žena jedna od rijetkih koja je dobila račun. I to dva mjeseca od operacije, govori nam. Ostali nisu nikada, ali su ga prijavili i liječničkoj komori i DORH-u, po nekoliko osnova. ''Utaju poreza, za nanošenje teških tjelesnih ozljeda i nesavjesno liječenje'', ističe. ''Kaznena prijava je u tijeku'', kazali su nam.

''Ja njega pitam - jeste li doktore vi svjesni što ste mi napravili i nakon toga ste se usudili mene blokirati i ne riješiti problem koji je nastao? Na to je on meni rekao - ja sam samo htio slobodan vikend, zato sam te blokirao'', prepričava nam žena koja je dobila biopolimer.

5800 eura za vađenje

Za neke od njih nema druge nego platitii ponovo kriruški zahvat. Poput jedne žene koja samo na taj način može izvaditi silikon. ''Jer sam ja išla na razgovor u kliniku u mjestu gdje živim. Nakon pregleda, rekli su mi da me traže oko 5800 eura za vađenje biopolimera'', rekla je žena.

Jedan je pacijent već platio gotovo 30 tisuća kuna kako bi mu odrezali ožiljak i probali ga sanirati. Pokušava sanirati i ožiljak iznad obrva, ide na presađivanje obrva. I on je bezuspješno tražio kirurga povrat. ''Da pokrijem barem djelomično troškove svih tih popravaka. Na što je on rekao da ne - da on stoji iza svog rada, da je on meni napravio dobro, da mi može ponuditi kao neku naknadu do 500 eura'', kazao nam je.

''A sve je zapravo krenulo idilično. Svi su mislili, idu u prave ruke. Ja sam tražila po internetu liječnika koji je imao dobre recenzije, a on je imao izvrsne. Ništa o njemu nije loše napisano, najdoktor'', objasnila je žena. Htjela je zatezanje lica. Otišla na operaciju. I požalila. ''Ožiljci su ispred uha, ožiljci nikako nisu skriveni u vlasištu kao što mi je obećao da će biti. Pomaka na mojoj operaciji nema, kao što vidite moje lice nije ni potegnuto ni podignuto ni zategnuto, čak štoviše primjećeno je od strane mojih prijateljica da izgledam puno gore'', kazala je nesretna žena.

Od faceliftinga iliti zatezanja lica, ostao je samo face s ožiljcima. I trauma! ''Te ožiljke si ne mogu oprostiti i s tim ne mogu živjeti'', kazala je osoba kroz plač. ''Išla sam kod njega na kontrolu, morala sam otići i kod psihijatra jer s tim ožiljcima moram živjeti'', dodala je također kroz plač.

Ovaj je mladi čovjek bio na čak dva slična zahvata. ''Pa doktor je meni napomenuo da će ožiljak na nosu biti gotovo nevidljiv'', istaknuo je. No, danima nakon operacije, stanje je bilo sve gore. ''Vrijeme je prolazilo i to je izgledalo dosta užasno, bilo je dosta crveno i upaljeno i gnojno i sve to. Baš su bili rezovi i duboke rupe, ali dobro, mislim si - možda je to do tvoje kože'', kazao je mladić.

Čudni potezi

Govori nam da ga je liječnik uvjeravao kako je to sve normalno i da će sve biti uredu, da je puno kože odrezano i da je velika tenzija. Počelo se crveniti, širiti, gnojiti. ''Ja sam mislio da je stvar u mojoj koži i da se zbog toga to dogodilo'', tješio se. Tijekom same operacije kaže, bili su mu čudni neki potezi kirurga.

''I znam da je onda u jednom trenutku doktoru usfalilo konac ili nešto pa je kao rekao tom svom pomoćniku da mu donese taj konac. Na što je on odgovorio da ga trenutno nema ili kao ne mogu ga naći i onda je nastavio šivati s ovim koncem kojega je imao'', prepričava nam mladić.

Ono što je doživjela pacijentica iz Osijeka, čini se još nevjerojatnije. Ona je bila na sličnom zahvatu. ''Nakon tog lip lifta ne znam rekao mi je da sama vadim šavove nakon tjedan dana. Jer sam bila u Osijeku i na ušima mi je sestra vadila šavove, a od lip lifta sam sama vadila'', kazala je žena. Kada je vidjela da ožiljci ne nestaju unatoč savjetima da maže s kremom, pisala mu je. Odgovor nije dobila.

Svi sada žive skrivajući se. ''Glupo je stvarno jer je meni doslovno život stao, dosta stvari sam propustio zbog tih ožiljaka i zbog tog srama nekog'', kazao nam je. ''Kako je ta korona došla te maskice su mi čak i dobro došle da pokrijem pola lica'', priznaje druga osoba. ''Ja se bojim izaći van, ja skrivam kosom, užasavam se vjetra jer se bojim da mi taj vjetar ne otkrije ožiljke'', kazao je mladić.

Svi su ga odabrali jer nosi titule najdoktora nekoliko godina za redom. Tri dana za redom smo pokušali doći do njega. Cijelo to vrijeme nas je ignorirao. Kada smo se pojavili na vratima ordinacije rekao je kako je žrtva iznude i da će nam se obratiti pisanim putem. Nije.

''Ja samo želim i tražim od doktora da mi vrati moje lice, da mi popravi štetu, ne on. Tražim od njega da mi vrati novac, da mi nadokanadi troškove, da mi vrati dobru volju, da mi vrati vjeru u život, da mi vrati lice, želim da mi makne ove ožiljke, ali ne on'', kazala je jedna od pacijentica. Jer ožiljci se nikada ne mogu ukloniti i popraviti do kraja.

''Sve je to doktoru bilo normalno, sve će to proći. Pacijente koji nisu bili zadovoljni jednostavno je automatski blokirao, miče negativne komentare. Vi nigdje ne možete naći ništa loše o njemu'', kazala je žena koja je dobila biopolimer u usnu.

Mnogi su ih već i sad izrugivali i govorili da plaćaju cijenu vlastite taštine. No, što je s doktorom koji očito ne radi kako bi trebao? Jer da radi, ne bi se samo nama javilo toliko ljudi? I nije prvi put da se njegovo ime povlači po medijima. Neki od naših sugoronika već su angažirali i odvjetnike. Liječnička komora nam je rekla da ne komentira predmetu u postupku. Isti je liječnik prijavljen i za utaju poreza, ali i Državnom odvjetništvu.



