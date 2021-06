Ivan Rebić (42) kojeg je prometna redarka (23) optužila da se prije dva dana u Zagrebu zaletio autom na nju i lakše je ozlijedio, za DNEVNIK.hr ispričao je svoju stranu priče.

Policija je prije dva dana priopćila kako je priveden 42-godišnjak koji je "naglo krenuo na 23-godišnjakinju" koja je odvezena u KBC Sveti Duh gdje su joj utvrđene lakše ozljede.

Zbog navodnog incidenta Ivan Rebić proveo je 25 sati u zatvoru čekajući ispitivanje, a prije toga je 7 i pol sati čekao da se na licu mjesta završi očevid. Snimke na kojima se jasno vidi da nije bilo nikakvog kontakta između njegovog auta i mlade prometne redarke, kaže, imao je na mobitelu, a sve su snimile i nadzorne kamere hotela Antunović, ali nitko ih nije htio pogledati dok njegov odvjetnik nije inzistirao na tome.

Nakon što je policija pregledala videe koje je snimio Rebić i nadzorne kamere hotela, pustili su ga iz pritvora, a 23-godišnjakinji slijedi prijava zbog lažnog iskaza kao i privatna tužba.

No kako je došlo do takve situacije?

Rebić nam govori kako je u utorak oko podneva krenuo iz Španskog prema Knežiji po djecu. Na raskrižju na Zagrebačkoj aveniji između naselja Špansko i Prečko vladao je kaos i stvarala se kolona.

"Djevojka je bila totalno izgubljena. Ja sam takav da sve proključa u meni kad netko svoj posao radi loše i time troši moje vrijeme. Počeo sam snimati i komentirati, čula me i pitala ima li problema pa sam joj rekao da ne zna regulirati promet. To joj je valjda udarilo na ego. Stala je ispred mene s palicom STOP i puštala sve druge da prođu, a na semaforu je bilo zeleno. Prepriječila mi je put. Krenuo sam je obilaziti i baš sam pazio na nju pa sam malo dotaknuo auto koji je bio ispred mene", opisao nam je Rebić i dodao kako je 23-godišnjakinja tada povikala "sudar", a svoju ozlijeđenu nogu nije ni spominjala.

"Sve ćemo mu natovariti"

"Vozačica ispred mene imala je razumijevanja i htjeli smo napraviti europsko izvješće o prometnoj nesreći, a prometna redarka je rekla da ne smijemo micati vozila i da je pozvala policiju", ispričao je Rebić. Kad je došla policija djevojka je počela zapomagati i govoriti da je boli noga i da ju je udario u lijevu nogu. Pozvana je hitna pomoć i na nosilima su je odvezli u bolnicu.

"Nije moguće da sam je udario u lijevu nogu jer sam je obilazio s njene desne strane", rekao je i dodao kako je njezin kolega govorio "sve ćemo mu natovariti".

Ističe da je tijekom očevida, koji je trajao sedam i pol sati, izmijenilo 16 policijskih vozila, među kojima su bile dvije marice i dva civilna policijska vozila, no nitko nije htio s njim razgovarati niti ga poslušati. Tvrdi i da su opstruirali komunikaciju prema njegovoj obitelji koja je bila jako zabrinuta.

Policija poslala priopćenje prije nego su ga ispitali

"Imali su snimke s Antunovića. Stajao sam na cesti kao budala. To je pasivna policijska brutalnost. Odveli su me u pritvor. Nisu mi ništa govorili, svi su me gledali kao da sam kriv. Kasnije, kada mi je postalo hladno, nisu mi dali ni da si po jaknu odem u auto", ispričao nam je Rebić te dodao kako je policija u javnost izašla s njezinom verzijom priče zbog čega je on doživio javni linč, a samo želi živjeti svoj normalan život kao suprug i otac troje djece.

Kazao je kako ga je policija tog dana privela tek u 22:30, rekli su mu da je u pitanju kazneno djelo, no "nitko nije htio reći što je", a snimke su išli gledati tek idući dan oko 13 sati i to nakon inzistiranja njegovog odvjetnika.

"Kad je došao moj odvjetnik sve smo riješili u dva sata, i gledanje snimki i ispitivanje i sve. To smo mogli i na mjestu događaja da je netko htio razgovarati samnom", istaknuo je 42-godišnjak koji je zbog cijelog incidenta traumatiziran jer je bio uvjeren kako će nevin završiti u zatvoru, a u to su ga uvjeravali i neki policajci kojima je bio okružen u pritvoru.

Najavio je kako će protiv 23-godišnjakinje podignuti privatnu tužbu, a tražit će i naknadu štete jer je zbog svega propustio dogovoreni honorarni posao.