Z. M. iz Slavonije 268 dana hodao je s komadom gaze veličine 1,5 s 1,5 centimetara u koljenu. Gazu su zaboravili izvaditi liječnici splitske bolnice gdje je bio na operaciji. Muškarac je trpio bolove više od osam mjeseci dok mu gaza nije "provirila" i koljena.

Nakon što je izašao iz bolnice Z. M. je imao problema s kretanjem jer je trpio stalne bolove u operiranom koljenu, a nakon pokušaja razgibavanja bol bi se pogoršala. Bol je pratio osjećaj da se nešto nalazi u koljenskoj jami, ali ni nakon što je obišao kirurge, vaskularne kirurge i ortopede te obavio preporučena snimanja nije dobio odgovor ni pomoć. Tek 2. rujna 2018. gaza je sama izvirila s desne strane koljena i tad je upućen na novu operaciju.

"Još uvijek sam na bolovanju i dok ujutro razgibam nogu, boli me užasno. Noga me i dalje boli i jedva ju savijem, a navečer me grčevi "ubijaju". Sreća, živa glava je ostala, ali da je dobro - nije", rekao je Z. M. kojem je dodijeljena odšteta od 16.135 kuna s kamatama za Glas Slavonije.

Z. M. je radio u TD-u Đuro Đaković Montaža d.o.o. u luci Ploče kad se ozlijedio na radu 4. prosinca 2017. Pri padu s visine od 4,5 metara između čelične konstrukcije zadobio je iščašenje desnog koljena s ozljedom pripadajuće arterije. Nakon operacije oporavak je nastavio u bolnici u Slavonskom Brodu no bol u koljenu se nastavila, a na mjestu operacijskog drena izlazio mu je gnoj.

"Prema nalazu i mišljenju vještaka kao posljedica liječničke pogreške ostavljanjem tupfera procjenjuje se 70 posto u odnosu na KBC Split odnosno tuženika, dok preostali dio odgovornosti je na liječenju u Općoj bolnici u Slavonskom Brodu i Kliničkom bolničkom centru Osijek, kada je utvrđeno da se strano tijelo nalazi u desnoj nozi tužitelja i isto odstranjeno učinjenom operacijom tek 6.rujna 2018.", navodi se u obrazloženju nepravomoćne presude Općinskog suda Slavonski Brod prema kojoj Z. M. splitska bolnica mora platiti 16.135 kuna odštete s kamatama, te 13.242,50 kuna troškova parničnog postupka.