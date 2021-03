Kiretaža bez anestezije zahvat je kojega se boji svaka žena u Hrvatskoj. Nekoliko žena progovorilo je o dramatičnim iskustvima za DNEVNIK.hr. Jedna od bolnica koju su prozvale, požeška - poslala je odgovor na upit o toj temi.

Djevojka iz Austrije koja je za naš portal progovorila o strašnim bolovima na kiretaži nakon spontanog pobačaja nije jedina. Navodi da je medicinski zahvat obavljen na ginekologiji u Općoj županijskoj bolnici Požega.

Upit o toj temi poslali smo požeškoj bolnici. Iz bolnice su nam odgovorili kako se brinu o tome da pacijenti imaju što kvalitetniji tretman te da pacijentice odabire način ginekološkog zahvata ako nema kontraindikacija na analgeziju i/ili anesteziju.

Odgovor Opće županijske bolnice Požega prenosimo u cijelosti.

"Opća županijska bolnica Požega posebnu skrb vodi o kontinuiranom unaprjeđenju kvalitete u pružanju zdravstvene zaštite, prateći smjernice stručnih društava, stručno-medicinske protokole i dostignuća suvremene medicinske znanosti te ih prenosi u tijek i način pružanja zdravstvenih usluga, poštujući sva prava i dostojanstvo pacijenata jer su upravo interesi i dobrobit pacijenta uvijek prioritet", navode u odgovoru iz bolnice.

"Istovjetan je pristup i prilikom pružanja usluga u djelatnosti ginekologije i opstetricije, gdje se ginekološki zahvati, pa tako i kiretaža, nastoje obaviti na bezbolan način kada god je to moguće i medicinski opravdano, vodeći računa o tome jesu li zahvati kontraindicirani ili ne zdravstvenim stanjem pacijentice", dodaju u odgovoru.

"Pacijentica odabire način ginekološkog zahvata u slučajevima kada ne postoje medicinske kontraindikacije na analgeziju i/ili anesteziju, uz prethodno upoznavanje s prednostima, nedostacima i rizicima pojedinih zahvata", zaključuju u odgovoru iz požeške bolnice.

Proživjela pakao u osječkoj bolnici

Nakon našeg prvog teksta javile su nam se i druge žene. Jedna od njih imala je tri kiretaže, kako navodi - prva je bila još 2001., a druga i treća 2018. i 2020. godine u KBC-u Osijek.

"Prva kiretaža bila je 2001. Bio je spontani pobačaj, bol je bila neiskazana, s tim što sam puno krvi izgubila. Druga kiretaža, koja je bila 2018., bila sam 8 tjedana trudna kada je moja ginekologinja rekla da se ne vidi plod i da moram na kiretažu. Kada sam došla u bolnicu, pripremili su me za taj užas, dali mi Apaurin u venu i s vanjske strane dolje injekciju. Kada je počelo čupanje iz mene, mislila sam da ću otići na onaj svijet", kazala je Osječanka.

"Treća kiretaža bila je 2020. s 10 tjedana trudnoće, kada mi je ginekologinja rekla da nema otkucaja i da moram na taj zahvat. I opet ista stvar - Apaurin u venu i dolje ta injekcija i izunutra čupanje. Ja sam ih tražila da mi daju nešto protiv bolova, rekli su mi: 'Poslije ćete dobiti.' Ništa ni od toga. Jedino mogu pohvaliti medicinske sestre koje su me tješile dok sam plakala u bolovima", opisala je.

"Ne znaš je li gora duševna bol ili kad stružu. Znam da nisam jedina, znam da nas ima puno. Mislim da bi se to konačno trebalo promijeniti, da žene ne proživljavaju tu bol. Dosta nas boli što gubimo željenu djecu. Dan-danas se nisam pomirila s gubitkom", napisala je Osječanka.

"Držali su me za ruke i trbuh"

Druga žena opisala je što se njoj dogodilo u lipnju 2019., također u KBC-u Osijek.

"Ja nisam bila trudna, no imala sam velike odljeve mjesec dana. Moj ginekolog me nije htio ni pregledati, već je samo rekao da to moram riješiti u bolnici u Osijeku", rekla je za DNEVNIK.hr.

"Nakon pregleda i ultrazvuka rekli su mi samo da moram na čišćenje, da se skinem i da idemo. Kada sam legla na stol u sali, dali su mi Apaurin za smirenje i rekli da će mi od toga biti lakše. I tada je počelo. Bol, struganje, držali su me za ruke i trbuh da se ne mogu pomaknuti", opisala je.

"Taj osjećaj i bol nikad neću zaboraviti. Kad je napokon bilo gotovo, i na izlasku iz same sale, meni se počelo jako vrtjeti i postalo mi je mučno. Tada sam shvatila da je tek onda sredstvo počelo djelovati. Prebacili su me u sobu i rekli da se ne smijem micati dva sata", nastavila je.

Navodi da je ležala sama u sobi sa šest kreveta. Rekla je medicinskoj sestri da mora na toalet i dobila odgovor da još nije prošlo dva sata od zahvata. Otišla je nakon točno dva sata sama u WC, a onda je počelo lupanje na vrata i pitanja je li normalna i gdje joj je pamet.

"Nisam više mogla trpjeti. Poslije toga je bila vizita, u prolazu su me pitali jesam li dobro. Dobila sam otpusno pismo i sama se presvukla i izašla van iz osječke bolnice", opisala je.

Slično i u Općoj bolnici Vukovar

Slično se dogodilo u siječnju ove godine jednoj ženi u Općoj bolnici Vukovar. Kako navodi, dobila je sedativ i injekciju, ali bol je i dalje bila neizdrživa.

"Dobiješ Apaurin u venu da te malo ošamuti. I dolje neku injekciju, od koje bi kao trebalo utrnuti. Ništa od toga, u utrobi osjetiš svako grebanje, struganje po maternici pa na kraju i na vakuum kad izvlače", rekla je Vukovarka.

"Tako je bilo 2014. godine, a evo bome i u siječnju ove 2021. godine. Jest da traje između 10 i 15 minuta kiretaža, ali boli užasno. Pet puta sam iskusila ovu bol, a posebno boli kad se spoje duševna i fizička bol. Raspadaš se...", dodala je i pohvalila osoblje za koje kaže da je dobro, toplo i uljudno.

Upite o toj temi poslali smo i KBC-u Osijek i Općoj bolnici Vukovar. Njihove odgovore objavit ćemo čim ih dobijemo.

Splitska bolnica za sada bez odgovora

Jedna Splićanka kazala je kako joj je prije nekoliko tjedana ginekologinja savjetovala da na kiretažu iz Splita ode u Šibenik.

Tvrdi da ju je ginekologinja prvo pitala ima li koga poznatog u splitskom rodilištu, a nakon što je dobila negativan odgovor, uslijedio je savjet da ide na zahvat u drugi grad.

KBC Split dobio je upit o istoj temi, a obzirom na to da je jedna od žena s kojima smo razgovarali prozvala upravo splitsku bolnicu. Njihov odgovor još nismo dobili. Objavit ćemo ga čim ga zaprimimo.

Istraživanje udruge Roda: "Oko 30 posto žena imalo je ginekološke zahvate bez anestetika"

Ranije je iz Ministarstva zdravstva priopćeno da su za organizaciju posla u bolnicama odgovorni ravnatelji tih ustanova.