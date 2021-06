Tražili su bolje i ljepše, a dobili užas zbog kojeg su neki od njih završili kod psihijatra. S vidljivim ožiljcima na licima, bolovi i sram njihova su svakodnevnica, a svi su operirani kod istog, poznatog zagrebačkog estetskog kirurga. Provjerenom se javilo čak šest njegovih pacijenata koji tvrde - u zahvatu je koristio neregistrirano sredstvo, račune nisu dobivali, a tko se požalio - bivao je blokiran.

Jedna od sugovornica Provjerenog željela je korigirati asimetriju na usnama i po preporuci prijateljice dogovorila termin kod spomenutog kirurga.

''Predložio mi je da će mi staviti filer koji je malo trajniji od hijalurona te da će se on apsorbirati kroz dvije do tri godine, što je meni bilo prihvatljivo'', priča. No, asimetrija nije bila ispravljena i tijekom ponovnog postupka, priča, nastao je veliki hematom. ''Usna je odmah poplavila, pocrnila i buknula. Znači, katastrofa'', ispričala je pacijentica Ani Malbaši za Provjereno.

Doktor joj je, kaže, na to dignuo noge u zrak da se smiri, stavio led na usnu i tako je poslao kući.

Kada su hematom i modrice splasnuli, primijetila je kvrge u usnama. Kako je doktor rekao da će se to razgraditi za dvije do tri godine, pričekala je i potom otišla po drugo mišljenje, a tek onda je tek doživjela pravi šok – drugi je doktor ustanovio, kaže, da je najvjerojatnije korištena supstanca koja nije dozvoljena.

Kontaktirajući kirurga koji je izvršio tretman, dobiva potvrdu da je riječ o biopolimer-silikonu koji se godinama ne koristi u estetskoj kirurgiji jer se ne razgrađuje i ima česte neželjene nuspojave.

''Ja sam njega na njegovoj Facebook stranici pitala za naziv trajnog filera. Moj komentar je obrisan i nakon par minuta sam dobila poruku na Whatsapp da li sam ja pitala za trajne filere. Ja sam rekla da jesam. On je meni rekao da te informacije nisu za društvene mreže te da se radio o biopolimeru'', priča.

Nakon što se doktoru suprotstavila i tražila odgovor na pitanje zašto je u postupku korištena zabranjena supstanca, kaže, biva blokirana.

Bez medicinske dokumentacije, bez računa i mogućnosti povrata novca, ova žena samo je jedna od osoba koje su se sa sličnim iskustvom javile Provjerenom.

Njihove priče pogledajte u večerašnjoj emisiji na Novoj TV.

