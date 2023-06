Hrvatski kipar Nikola Vudrag ostvario veliki uspjeh: Njegova Čelična djeva prodana je za vrtoglavih 720.000 eura!

Iron Maiden ili Čelična djeva. Skulptura je to hrvatskog kipara za koju su mnogi spremni platiti pravo bogatstvo. Prodana je za čak 712.000 eura!

"Nisam iskreno očekivao ovakvu cijenu, mislim to je bilo puno umjetnika od kojih sam ja učio na akademiji, nisam sanjao da će se to dogoditi", ispričao je kipar Nikola Vudrag.

U posljednje vrijeme nijedan hrvatski umjetnik nije prodao svoje djelo za toliko novca. Uz Vudraga, izlagalo je još 15 poljskih umjetnika. Novac ide u humanitarne svrhe za obrazovanje djece u Gani i ukrajinsku mladež.

"To ide u stvarno dobre ruke, u dobrotvorne svrhe. Jer nisam ni ja imao, ajmo to tako zvati, blagoslovljeno djetinjstvo i mladost, tako da mi je iznimno drago", poručio je autor djela.

Ukupno je prikupljeno 1.380.000 eura. To znači da je njegova skulptura osigurala više od pola iznosa. Kupio ju je par koji se bavi investiranjem u poslovne zgrade. Imao je priliku i razgovarati s njima pa je čuo i što ih je privuklo.

"Kaže, vidjela sam je kod sebe na zidu doma i to je bilo to. Mene nije bilo briga koliko će cijena ići gore, ja sam to jednostavno htjela. A to su ti krugovi kupaca koji kad nešto hoće, naći će način da to i dobiju", prepričao je Vudrag.

Skulptura dijeli ime s poznatim bendom. Evo što zapravo stoji iza naziva.

"To je sprava za mučenje iz srednjeg vijeka. Ja sam se na tim skulpturama, na tome sam završio. To je oko 5 i pol, 6 tisuća komada šipkica koje su varene jedna do druge. To je jedan težak i mukotrpan posao, ali se na kraju isplati", ističe.

Autor je i najveće skulpture Nikole Tesle. Mnogi su je imali priliku vidjeti prije koju godinu i na velikoj izložbi o Tesli. Izrađena od čelika, visoka 12 metara, teška oko 2 tone. Njegov rad je još od ranije prepoznat i u inozemstvu. Pozvan je da svoje radove izloži u jednom od najposjećenijih svjetskih muzeja s adresom u Londonu, kao i tijekom venecijanskog bijenalea. Ponude i sada stižu.

"Bilo je tu i puno upita za nove suradnje. Cijelo poljsko tržište se otvorilo, tako da sad treba polako i strateški smisliti put u Poljsku. Ovo je jako lijepi početak za početi novu suradnju s ovim dijelom Europe nakon Francuske i Engleske", zaključio je umjetnik.

Ne sumnjamo da će iz njegova ateljea izaći još sjajnih djela.

