O rezultatima EU izbora i posljedično problemima u HDZ-u i Živome zidu, o Mislavu Kolakušiću, predsjedničkim izborima, Milanoviću i Škori, ali i obijanju brava na automobilima razgovarali smo s predsjednikom HSS-a Krešom Beljakom.

Europski izbori pokazali su da su puno važniji nego što su mnogi mislili. Primjerice u HDZ-u je prava drama.

''U pravu ste, mislim da bi većina političkih aktera voljela da ovih izbora nije bilo jer su pokazali da vrlo utječu na postizborne procese unutar stranaka'', komentirao je predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

Kaže da je teško procijeniti što će se događati u HDZ-u jer ih pozicija vlasti može još neko vrijeme držati skupa. ''To se ne odnosi na Plenkovićeve oponente, u prvom redu na Stiera i Brkića koji ne misle da je vlast radi vlasti jedini prioritet HDZ-a, kao što je to Plenkoviću'', rekao je. Ponovio je svoj stav da bi HDZ trebalo zabraniti, a s obzirom na sve što se događalo u Hrvatskoj. ''Sve što su radili nije sankcionirano, a napravili su ključnu štetu za budućnost Hrvatske. Nemoguće ih je sve zatvoriti jer nema toliko zatvora, ali im se može onemogućiti političko djelovanje'', rekao je.

''Živi zid će završiti u anonimnosti''

Smatra da je Plenković sad preslab da se obračuna s protivnicima u stranci i da će morati pronaći način da sve primiri i izgura mandat do kraja. Ocijenio je da je Davor Ivo Stier opasan suparnik Plenkoviću jer ima ideologiju i nema ruke u pekmezu.

Za stanje u Živom zidu kaže da je došlo do rata zbog novca. ''Bojim se ili očekujem da će doći do raskola i da će završiti u anonimnosti'', ocijenio je čelnik HSS-a.

Za Amsterdamsku koaliciju koja je prešla izborni prag i osvojila jedan mandat rekao je da su mogli više, ali da nisu uspjeli artikulirati da mogu i više. Poručio je da je koalicija pokazala da ima smisla. ''Kod nas nema crnog labuda'', zaključio je.

''Kolakušić zagovara revoluciju''

Kaže da ga i jest i nije iznenadio uspjeh Mislava Kolakušića na izborima. ''Koliko je on dobio više, toliko su Dalija Orešković i Živi zid dobili manje, oni crpe glasove iz istog bazena'', rekao je Beljak koji procjenjuje da Kolakušić može potrajati jedan, maksimalno jedan i pol mandat ''dok se ne pojavi neki novi Mislav Kolakušić, neki novi mesija''.

''To što on govori je stopostotni populizam, i on sam je svjestan da je to što govori jednostavno nemoguće. Takvim nastupom gospodin Kolakušić zagovara revoluciju, revolucija rijetko kad ili nikad ne može proći bez krvi, a uvjeren sam da velika većina ljudi ne želi krv na hrvatskim ulicama, da ne želi revoluciju, već da želi stvari mijenjati na normalan, demokratski i parlamentaran način'', poručio je šef HSS-a. ''Kad ljudi shvate da on takvim stvarima ili mlati praznu slamu ili zaziva revoluciju... nijedno nije opcija koja treba opstati na političkoj sceni'', zaključio je.

Vjeruje u dobru suradnju s Bernardićem

Poručio je da Amsterdamska koalicija nastavlja u istom sastavu, a za mogući odlazak HSU-a kaže da već razgovaraju s nekim drugim opcijama. Na parlamentarnim izborima očekuju da će u svim jedinicama prijeći izborni prag. ''Mislim da u ovom sastavu na idućim izborima možemo biti relevantna politička snaga i odlučivati o budućnosti naše domovine'', kaže.

Ocijenio je da su rezultati EU izbora zacementirali poziciju Davora Bernardića na mjestu predsjednika SDP-a. Ipak upozorava da su Biljana Borzan i Tonino Picula iznijeli ove izbore. Rekao je da je uvijek dobro surađivao s Bernardićem i vjeruje da će u budućnosti dobro surađivati.

Ivan Vrdoljak ekskluzivno za DNEVNIK.hr: ''Zoran Milanović je politički kapitalac, on je moj izbor za predsjednika Republike''

''Ako birači nagrade HNS, ja sam bedak''

Za HNS s čijeg čela odlazi Ivan Vrdoljak kaže da je teško procijeniti što će se događati. Očekuje se da bi stranku mogao preuzeti Matija Posavec koji je bio protiv koalicije s HDZ-om, ali Beljak ne vjeruje da bi se Posavec mogao odlučiti na drastične poteze u Vladi. ''Ne znam s kim će ići, ali s nama sigurno neće. Ta stranka je svoje rekla što se mene tiče'', poručio je. ''Da podsjetim samo, 2017. HDZ je HSS-u nudio sve, kao ideološki sličnijoj stranci nego što je HNS, mi to nismo napravili. Ako birači nagrade HNS, a kazne HSS, onda bavljenje politikom nema smisla i onda bih ja ispao najveći bedak u Hrvatskoj koji je mogao biti potpredsjednik Vlade koji je mogao uzeti sinekure'', objasnio je Beljak.

Krajem godine održavaju se predsjednički izbori. Beljak kaže da on neće u utrku, ali vjeruje da će Amsterdamska koalicija podržati zajedničkog kandidata. Da se pita samo njega bio bi to Zoran Milanović, ali kaže da neće ni na kome inzistirati već će pokušati pronaći zajedničko ime i onda to uskladiti sa SDP-om. Kaže da je u kontaktu s Milanovićem, ali da se on o tome još nije izjasnio.

''Predsjednicu nije frustriralo da bude 'kraljica'''

''U Hrvatskoj je sve moguće, pa je moguće i da se kandidira Miroslav Škoro i moguće je da ostvari dobar rezultat, ali to nas ne treba brinuti jer je on desne ili ultradesne orijentacije i najviše može naštetiti Kolindi Grabar-Kitarović'', osvrnuo se na mogućnost kandidature tog pjevača. Kaže da bi najviše volio da oboje idu u utrku ''jer će onda pobijediti kandidat ljevice''.

Bivši predsjednik o političarima i prostitutkama, zanimljivo komentirao ponašanje Grabar-Kitarović

Smatra da aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ne zaslužuje još jedan mandat na Pantovčaku. Kaže da će njenih pet godina mandata pamtiti po populističkim lažima. Podsjetio je na predizborno obećanje o premještanju Ureda s Pantovčaka u Visoku. ''To je jedina ostvariva laž koju je najavila, a čak ni to nije ostvarila'', rekao je i objasnio da su ostala obećanja ionako bila izvan njezine ingerencije. Objasnio je i da ga bilo sram kad je gledao neke njezine postupke. ''Nije napravila ništa, a u budućnosti treba razmisliti da se predsjednika bira u Saboru'', zaključio je. ''Na toj se poziciji može vrlo malo napraviti, ali gospođu Kitarović to nije nimalo frustriralo da bude hrvatska kraljica'', zaključio je.

Oštro o istupu talijanskog vijećnika

Za istup talijanskog vijećnika iz Trsta koji je objavio kartu Italije s pripojenim dijelovima Hrvatske, rekao je da se radi o neofašizmu. ''Ono što se kod nas ne govori jest da je to ista politika Ante Pavelića i ustaša. U toj politici su Čavoglave, simbol desne proustaške opcije u Hrvatskoj dio Italije i to se mora jasno reći'', upozorava čelnik Seljaka. Naglašava da se mlade treba o tome educirati. ''Tko god pozdravlja sa 'za dom spremni' daje ruku gospodinu iz Trsta koji govori da je ovo Italija'', objasnio je. Negoduje zbog blage reakcije iz Hrvatske i kaže da su trebali svi političari, uključujući Hasanbegovića reći da je ovo fašizam.

Na kraju nam je otkrio da mu ne smeta što se i danas spominje da je obijao brave na automobilima. ''U društvu u kojem je HDZ opljačkao desetke milijardi, razmišljati o meni kao negativcu u kriminalnom smislu je smiješno'', rekao je Beljak. Na pitanje što je prema tome kazetofon, Beljak je odgovorio ''da je bar bio kazetofon, ali nije bilo čak ni to''.

Intervju Lane Ružičić i Kreše Beljaka (Foto: Dnevnik.hr)

Lana Ružičić dugogodišnja je politička novinarka i urednica. Uređivala je i vodila niz emisija i intervjua s hrvatskim političarima, predsjednicima države, Vlade, Sabora... Za DNEVNIK.hr prati politička zbivanja u zemlji, a u videointervjuima razgovara s glavnim akterima na političkoj i društvenoj sceni.