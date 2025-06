Spašavala je životinje, pratili su je milijuni, a onda su zlobni komentari sve promijenili: "Volio bih da ste morali ovo gledati..."

Poznata aktivistica za prava životinja i voditeljica utočišta za lisice, koju na YouTube-u prati više od 2,4 milijuna ljudi, preminula je nakon "kampanje online nasilja", objavio je njezin muž.

Mikayla Raines osnovala je udrugu Save A Fox u Lakevilleu u Minnesoti 2017., s namjerom spašavanja lisica od industrije trgovine krznom. Prema web stranici organizacije, u posljednjih osam godina od smrti je spasila oko 150 lisica, a mnoge od njih uspješno su i udomljene. Također su spašavali mačke i kune.

U videozapisu koji je objavio, njezin muž je objasnio da se godinama borila s depresijom te da je val online nasilja u posljednje vrijeme uzrokovao tragično pogoršanje njezina mentalnog zdravlja, nakon čega si je oduzela i život. Prije toga je godinama prolazila kroz različite vrste terapije, a njena fiksacija je upravo bila pomoći životinjama, piše NY Post.

"Onima od vas koji su gurnuli u ovo, svima vama koji ste bili odgovorni za to što se ovako osjećala, volio bih da ste me morali gledati kad sam ju pronašao i da ste me morali gledati kako ju 15 minuta pokušavam oživljavati, dok nisu stigli prvi spasioci", rekao je njen muž.

Dodao je da ju je online maltretiranje jako povrijedilo i da je, u početku uspjela i izdržati, ali stvari su se pogoršale posljednjih mjeseci kada su im se "počeli pridruživati ljudi koje je smatrala svojim bliskim prijateljima“.

Raines je bila majka i trogodišnje djevojčice, a policija je pokrenula istragu o smrti.