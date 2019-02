Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak u intervjuu za DNEVNIK.hr jasno je rekao da u utrci za Pantovčak podržava bivšeg premijera i predsjednika SDP-a Zorana Milanovića. Otkrio je i očekivanja na izborima za EU parlament, ali i parlamentarnim izborima.

''Gdje ste vi? Neki spekuliraju da se povlačite iz politike'', bilo je prvo pitanje predsjedniku HNS-a Ivanu Vrdoljaku, koji se već neko vrijeme ne pojavljuje u javnosti.

''Radim svoj posao u stranci i svoj posao u firmi, povukao sam se iz Sabora, nisam uzeo 6+6, vodim računa da u stranci sve štima'', rekao je čelnik Narodnjaka.

Osvrnuo se na usporeni rast BDP-a i ocijenio da je zapelo u investicijama i industrijskoj proizvodnji. Kaže da rezultat nije loš, ali da uvijek treba težiti boljem. ''Bio sam u Vladi kad je BDP u pravilu padao i to je bilo teško vrijeme, moraš rezati budžet i raditi nepopularne stvari'', rekao je i dodao da će biti bolje.

Ulazak u HDZ-ovu Vladu naziva inovacijom

Na izbore za Europski parlament HNS ide samostalno i očekuje jedan mandat. Na pitanje je li odlučio ne biti nositelj liste zbog straha od mogućeg fijaska, odgovorio je da HNS ima zadatak na političkoj sceni, a to je unositi inovacije.

Intervju Lane Ružičić i Ivana Vrdoljaka (Foto: Dnevnik.hr)

''Tko god unosi velike inovacije, u počecima je izvrgnut nerazumijevanju ili uvredama, a kasnije se pokažu rezultati'', rekao je. Podsjetio je na HNS-ove inovacije. Sedemdesetih su se zalagali za veću samostalnost unutar Jugoslavije, devedesetih za samostalnost, pa onda su stavili fokus na ljudska prava i ulaz u Europsku uniju, a sad su, kaže, dali političku podršku stručnjacima da vode Ministarstvo obrazovanja. Sad je inovacija da šalju nove ljude na političku scenu.

Otkrio je da bi na listi za EU parlament trebao biti i državni tajnik ministrice Divjak, ugledni znanstvenik Tome Antičić, za kojeg kaže da mu je veliki znanstveni autoritet. Listu HNS-a nosit će Matija Posavec, a Vrdoljak tvrdi da mu nije sporno što Posavec ''puca'' i na mjesto predsjednika stranke.

U utrci za Pantovčak podržava Zorana Milanovića

Nakon europarlamentarnih izbora slijede nam i izbori za predsjednika Republike. Vrdoljak tvrdi da HDZ nije od njih tražio da podrže aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. ''Ne, to nije tema'', rekao je i dodao da na to ne bi pristali sve i da HDZ to traži.

Naglasio je da će HNS nakon EU izbora odlučiti o kandidatu za predsjednika. Na pitanje bi li izbor mogao biti bivši premijer Zoran Milanović, odgovorio je da mu je on kolega i prijatelj. ''Niz godina tijekom kojih smo radili zajedno u teška vremena gospodarske krize dobro sam upoznao njegove i pozitivne i negativne strane, i mislim da nikome u Hrvatskoj nije sporno reći da je Zoran Milanović politički kapitalac kojih Hrvatska nema puno i sve ih je manje'', rekao je šef HNS-a te dodao da je politički kapitalac i Andrej Plenković.

''Iako nisu politički slični, Zoran Milanović i Andrej Plenković sigurno dobro prezentiraju Hrvatsku, mnogo bolje od Pernara, Grmoje ili Bernardića, mislim to je alternativa'', objasnio je i dodao da je za to da podrže Zorana Milanovića u utrci za Pantovčak. ''Ali, dopustite čovjeku da se on odluči'', zaključio je.

''Kolinda Grabar-Kitarović nije dovoljno dobra predsjednica''

Aktualnoj Predsjednici najviše zamjera ''što je dobar dio mandata posvetila kontroli biračkog tijela, a ne ključnim temama hrvatskog društva i ovlasti, osobito u vanjskoj politici''. Za Predsjednicu kaže da neće reći da je loša, ali da nije bila dovoljno dobra.

Intervju Lane Ružičić i Ivana Vrdoljaka (Foto: Dnevnik.hr)

HNS je nedavno Ustavnom sudu podnio zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o udomiteljstvu, a nije uobičajeno da se vladajuća stranka obraća Ustavnom sudu zbog zakona koji je donio Sabor. ''Mi smo legalisti, neka Ustavni sud kaže svoj stav'', rekao je.

Slijedi i donošenje zakona o pobačaju, što je također tema o kojoj partneri, izgledno je, neće imati isto mišljenje. Na pitanje koja je granica do koje mogu ''trpjeti'' svjetonazorske razlike s koalicijskim partnerom, odgovara da je HNS-u teško s HDZ-om, ali i HDZ-u teško s HNS-om, ali da je bitno surađivati. ''HNS nije mogao surađivati s HDZ-om kad ga je vodio Tomislav Karamarko'', rezolutan je Vrdoljak.

Komentirao i aferu bivše kolegice Anke Mrak-Taritaš

Vrdoljak naglašava da je HNS-ov ulazak u Vladu pokazao da je dobro surađivati. ''Suradnja liberala i demokršćana sada je osuđivana, ali u budućnosti će biti općeprihvaćena'', rekao je. ''Izazov je i teško je, a da nije teško, ne bi zapalo nas'', zaključio je Vrdoljak.

Osvrnuo se i na aferu bivše stranačke kolegice Anke Mrak Taritaš, koja je primala naknadu u Povjerenstvu u koje ju je on imenovao. Kad je sama sebe imenovala, on tvrdi da za to nije znao, a da je znao, upozorio bi je da razmisli o tome. Tvrdi i da je nije on sada prijavio Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

HNS na parlamentarne izbore samostalno: ''Neće nas pojesti HDZ''

Vrdoljak želi da HNS i na parlamentarne izbore ide samostalno, ali naglašava da će u konačnici stranka odlučiti. Cilj im je osvojiti pet mandata. Pitali smo Vrdoljaka boji li se da će im tradicionalni birači HNS-a okrenuti leđa zbog koalicije s HDZ-om pa da će postati samo još jedna u nizu stranaka koje je HDZ ''pojeo''.

''O, ja to slušam već 20 godina, mene je pojeo SDP već nekoliko puta, HDZ nekoliko puta, u Osijeku me HDSSB pojeo nekoliko puta. Tu priču u kojoj politički protivnici objašnjavaju kako je ovo zadnja godina HNS-a čujemo od devedesetih godina i Savke Dabčević-Kučar, pa, eto, nije baš tako'', rekao je Vrdoljak, uvjeren da ovise o sebi, ljudima i rezultatima. ''Bit ću ponosni bivši predsjednik HNS-a kada vidim da novi ljudi nastavljaju tradiciju uspješnog HNS-a'', kaže.

Intervju Lane Ružičić i Ivana Vrdoljaka (Foto: Dnevnik.hr)

Pitali smo ga i je li HNS-u, ako doživi potop, opcija B zaposliti se u Fondu za zaštitu okoliša, u kojem mahom rade ljudi s članskom iskaznicom te stranke, a odgovorio je da tamo rade i članovi drugih stranaka te da Fond radi izvrsno.

Ne strahuje od toga da mu zbog inovacije, odnosno preokreta u priči o ulasku u Vladu više nitko nikad neće vjerovati jer kaže da je imao cilj, a da je spreman platiti cijenu za to.

Svojedobno je u jednom noćnom tvitu najavio mogućni preokret. ''Više ne tvitam, to mi je škola'', zaključio je Ivan Vrdoljak.

Lana Ružičić dugogodišnja je politička novinarka i urednica. Uređivala je i vodila niz emisija i intervjua s hrvatskim političarima, predsjednicima države, Vlade, Sabora... Za DNEVNIK.hr prati politička zbivanja u zemlji, a u videointervjuima razgovara s glavnim akterima na političkoj i društvenoj sceni.