O aferama koje potresaju Hrvatsku, slučaju Agrokor i knjizi Martine Dalić, o radu Vlade i Predsjednice i drugim aktualnim temama u videointervjuu za DNEVNIK.hr razgovarali smo s bivšim predsjednikom Republike Stipom Mesićem.

''Dnevna događanja i afere pratim koliko uspijem jer sam dosta putovao, deset dana sam bio u Kini, ali pratim. Vidio sam aferu SMS i elitnu prostituciju. Teško mi je sada reći nešto više jer je sve u fazi istrage, ali sve predugo traje'', komentirao je Stipe Mesić za DNEVNIK.hr aktualnu situaciju u zemlji.

Jeste li kao dugogodišnji političar čuli priče da političari koriste usluge prostituki?

Čuo sam, ne samo kod nas nego i u inozemstvu, da se događaju takvi slučajevi, da se otkrivaju i penaliziraju.

Dodao je da sada često svi koriste nekad njemu omiljenu rečenicu ''neka institucije rade svoj posao'' i da se svi pozivaju na institucije jer institucije ne rade do kraja svoj posao.

''Mogu zamisliti Ivicu Todorića u zatvoru''

Kako ocjenjujete situaciju u zemlji, idemo li u dobrom smjeru i imamo li razloga za optimizam?

Imamo dobre ciljeve, ali često smjer ne ide prema ciljevima. Zato nisam baš sasvim zadovoljan onim što imamo u Hrvatskoj, prije svega bijeg iz Hrvatske. Prije se govorilo da ljudi bježe od komunizma, ne znam od čega sada bježe.

Londonski sud odlučio je da će bivši vlasnik Agrokora biti izručen Hrvatskoj. Jeste li mogli zamisliti Ivicu Todorića u zatvoru?

Da, svaki čovjek može biti u zatvoru ako počini nešto što nije zakonom dopušteno. To treba tek utvrditi u pravosudnoj proceduri.

''U stvaranju Agrokora sigurno nije sudjelovao samo Ivica Todorić, kao što ni u pretvorbi 167 poduzeća koja je pretvorio ili kupio poduzetnik Miroslav Kutle nije mogao samo Kutle sudjelovati. Uvijek u velikim kombinacijama sudjeluje više ljudi ili više institucija'', rekao je Mesić. Dodao je da je politika sigurno doprinijela da se ''onom brzinom razvija Agrokor, ali je i utjecala da se Agrokor izvuče iz vlasništva Ivice Todorića.''

Intervju Lane Ružičić sa Stipom Mesićem (Foto: Dnevnik.hr)

Jeste li kad ste bili predsjednik imali informacija o malverzacijama u Agrokoru?

Ne, samo sam imao informacije da sve što poduzima Agrokor nije samo svojom akumulacijom nego i kreditima u zemlji i inozemstvu.

Otkrio je da se s Todorićem sreo samo nekoliko puta, a da je prijatelj s njegovim ocem jer su bili zajedno u zatvoru u Staroj Gradiški.

''Ako netko kaže da je došlo do sloma ortačkog kapitalizma, onda smo mi ortačka država, sam naslov to kaže'', komentirao je Mesić knjigu Martine Dalić.

Dodao je da je neobjašnjivo i sumnjivo da se donose zakoni za privatne interese. ''Nisam ljubomoran ni na čiju plaću, ali ako netko ima 8 ili 10 tisuća kuna mjesečno plaću, a onda za tjedan dana dobije 250 tisuća, to su velike sumnje, očito je da je sve isprepleteno interesnim grupama'', rekao je bivši predsjednik. Sudeći prema dolasku pola Vlade i premijera Plenkovića na prezentaciju, ocijenio je da je očito došlo do rehabilitacije Martine Dalić. ''Većina tih ljudi na prezentaciji nije pročitala knjigu'', smatra Mesić.

''Vladi ocjena dovoljan, Predsjednicu ćemo pamtiti po ljubljenju''

Na pola mandata Vlade Andreja Plenkovića, ima li nešto što su učinili po čemu ćemo ih pamtiti?

Kao što se u Crkvi kaže, odgovara se i za ono što se čini, a i za ono što se propusti. Njih će se više pamtiti zbog propusta.

''Nije učinjeno dovoljno da se aktivira proizvodnja, za vrijeme Jugoslavije bili smo industrijski razvijena zemlja, a sad je sve uništeno, pogrešna je orijentacija samo na trgovinu i turizam, a ni ova vlada, ni prethodna, a ni ona prije nije napravila ništa'', rekao je. Vladi je dao ocjenu dovoljan (2), i to samo zbog truda.

Na pitanje što to ima Milan Bandić da tako magično privlači zastupnike u svoj Klub u Saboru, Mesić je odgovorio da ima Grad Zagreb. ''Očito netko procjenjuje da nešto može iskoristiti. Možda to samo zastupnici misle, a možda netko iz Bandićeva kruga nešto nudi'', rekao je.

Kako ocjenjujete rad predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, hoćemo li pamtiti nešto iz njezina mandata?

Pa, pamtit će se dosta njezino navijanje za hrvatsku reprezentaciju jer je bilo neuobičajeno. Svi mi u svijetu pričaju da su zapazili našu predsjednicu sa svim onim grljenjima i ljubljenjima. To je dosta interesantno, ali to nije posao predsjednice.

Otkrio je da on ne ide na utakmice otkad su počele šovinističke izjave jer to ''jednostavno ne podnosi''.

Mesić: ''Bernardiću su trebali ponuditi mjesto u EU parlamentu''

Rekao je da Predsjednica sudjeluje u pripremi kampanje. ''Ljudi vole estradu, pa je i Predsjednica pošla za tim alatom, ali njezin posao mora biti nešto drugo'', rekao je.

''Uvijek sam imao psa, i kao dijete i u zreloj dobi. Onaj tko voli psa ima ga dugi niz godina. Predsjednica ima 50 godina i sad najednom ta velika ljubav za psom iz azila... Dobro je to, ali ne možemo reći da je to ljubav prema životinjama'', komentirao je udomljavanje Kike. Zaključio je da je sve što Grabar-Kitarović radi u službi za novi mandat i da je svejedno kad će ona to i službeno najaviti.

Osvrnuo se i na stanje u SDP-u. ''Tamo se događaju stvari koje je odavno trebalo riješiti, Bernardiću ne cvjetaju ruže i stalno im pada rejting'', rekao je Mesić, koji smatra da su Bernardiću trebali ponuditi mjesto u Europskom parlamentu, a da on podnese ostavku na funkciju predsjednika stranke, koja bi onda živnula. ''Bez prijelomnog trenutka ta stranka nema što tražiti na izborima'', rekao je i zaključio ''kad brod tone, a dvojica se hrvaju na brodu, svejedno je koji je od njih bolji''.

Iako kaže da bi se mogao ponovno kandidirati za predsjednika države i da mu to neki predlažu, poručuje da je njegovo vrijeme prošlo.

Rekao je da su mu ured oduzeli neki ljudi zbog mržnje. ''Svi bivši predsjednici imaju svoj ured, samo hrvatski nema, a zašto je to tako, pitajte Božu Petrova, Milijana Brkića i Tomislava Karamarka'', rekao je.

Je li sada predsjednik barem kućnog savjeta?

Stipe Mesić ni u mirovini ne miruje. Puno putuje pa mu nije dosadno. Zaokuplja ga, kaže, stanje u BiH. Upozorava da hrvatska politika griješi i da je Željko Komšić izabran legalno i legitimno. ''Da su Hrvati htjeli izabrati Čovića, izišli bi na izbore, ali nisu htjeli'', zaključio je Mesić.

U svom je životu bio i predsjednik općine, i države, i Vlade, i Sabora, pa nam je otkrio je li sad predsjednik nečega, barem kućnog savjeta.

Intervju Lane Ružičić sa Stipom Mesićem (Foto: Dnevnik.hr)

Lana Ružičić dugodišnja je politička novinarka i urednica. Uređivala je i vodila niz emisija i intervjua s hrvatskim političarima, predsjednicima države, Vlade, Sabora... Za DNEVNIK.hr prati politička zbivanja u zemlji, a u videointervjuima razgovara s glavnim akterima na političkoj i društvenoj sceni.