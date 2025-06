"Mama, molim te, pomozi mi!" Izmanipulirali je i uzeli joj 10.000 eura: Čime se sve služe prevaranti?

Na vapaj svog djeteta, jedna Zagrepčanka, kaže, bila je spremna učiniti sve.

Primila je poziv da joj je kćer ozlijeđena i da za liječenje treba novac. Pristala je na sve što su tražili. Dala je 10 000 eura i postala žrtvom prijevare. Uvjerena je da je u svemu prste imala umjetna inteligencija. I stručnjaci upozoravaju kako su se metode kriminalaca promijenile, a

tehnologija im u tome uvelike pomaže. Ne čudi da se slične situacije događaju svaki dan.

Kako prepoznati prijevaru i što možete učiniti nađete li se u takvoj situaciji, donosi večerašnje Provjereno.

Primila je poziv kojeg se svaki roditelj užasava, s druge strane linije čula je kćer koja joj plačućim glasom govori da je imala prometnu nesreću i jako nastradala. Razgovor zatim preuzima osoba koja se predstavlja kao liječnik i nudi rijetku operaciju koja će joj spasiti kćer, ali koju ne pokriva zdravstveno osiguranje. Na telefonu je provela tri sata i čak kada je počela sumnjati da je riječ o doktoru, i dalje je bila uvjerena da tko god da je zove – ima njezinu kćer.

"Na početku je on bio doktor, jedan profesionalni doktor koji suosjećajan, a poslije je postao manipulator, izričito manipulator. Točno je znao kako me mora vraćati u, to je kao neko stanje hipnoze, ja vam to ne mogu opisati. Ja sam samo čekala da ja predam te novce, da to što prije bude gotovo i nikad mi nije palo napamet da izbjegnem davanje novaca", otkrila je žrtva prijevare za Provjereno.

Bila je uvjerena da joj kćer nije sigurna jer je netom prije razgovarala s njom. Je li moguće da je korištena umjetna inteligencija? Stručnjaci upozoravaju da se prevaranti u današnje vrijeme sve više služe tehnologijom, ali drže se i dobro provjerenih recepata.

"Prevaranti kao počinitelji kaznenih dijela su izrazito elokventni, sposobni, držat će vas u razgovoru, neće vam dati da dođete do riječi, neće dati da se prekine taj razgovor“, poručuje Maja Jovičić iz odjela za kriminalistička istraživanja MUP-a te dodaje: „Oni drže tenziju do te mjere da vi u mislite da će vam netko dijete izbaciti na cestu, a potrebna mu je hitna operacija".

I dok su mnogi uvjereni da na prijevaru nikada ne bi nasjeli, u prvih pet mjeseci ove godine zabilježeno je 1153 prijevara, što je u prosjeku između 7 i 8 žrtava na dan.

Kako ne postati jedna od njih, ne propustite večeras u posljednjoj epizodi ove sezone, od 23:40 u Provjerenom.