Znate li koja su prava samozaposlenih osoba?

Mnogi građani odlučili su preuzeti kontrolu nad svojom karijerom i napustiti posao te pokrenuti vlastiti. Iako se nerijetko na to odlučuju i stariji građani koji žele zaokret u karijeri ili im se sviđa fleksibilnost koju to nudi, s novim mogućnostima suvremenog načina života i mladi su privučeni idejom da budu "sam svoj šef".

Samozaposlena osoba je fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost i ostvaruje primitke od samostalne djelatnosti koji se oporezuju sukladno propisima kojima je uređeno oporezivanje dohotka i dobiti, odnosno po toj osnovi je obvezno osigurana prema propisima kojima se uređuju obvezna osiguranja.

No, koja su prava samozaposlenih osoba?

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Samozaposlene osobe bez zaposlenika nemaju ista prava kao i osobe zaposlene kod poslodavca. No, zakoni ipak dijelom prepoznaju specifičan položaj samozaposlenih.

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama tako je izjednačio zaposlene i samozaposlene roditelje.

Samozaposleni roditelj koji ima priznat status osiguranika u obveznom zdravstvenom i mirovinskom osiguranju ostvaruje pravo na rodiljni dopust:

očinski dopust

roditeljski dopust

rad s polovicom punoga radnog vremena

rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta

stanku za dojenje djeteta

dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete

slobodni radni dan za prenatalni pregled

dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s teškoćama u razvoju

pravo na obustavu obavljanja djelatnosti do treće godine života djeteta.

Samozaposleni roditelj za vrijeme korištenja prava na rodiljni dopust, očinski dopust i roditeljski dopust ostvaruje naknadu plaće u visini 100% osnovice za naknadu plaće utvrđene prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, uz ograničenje da ne može iznositi više od 680% proračunske osnovice mjesečno, piše portal Radnička prava.

Dodatno, za vrijeme korištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s teškoćama u razvoju, samozaposleni roditelj ostvaruje novčanu naknadu u visini 50% od osnovice za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje važeće za osnovu po kojoj je roditelj prijavljen na obvezno zdravstveno osiguranje i za razdoblje na koje se naknada odnosi prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, odnosno 50% od izabrane više mjesečne osnovice za obračun doprinosa pod uvjetom da je početak primjene više osnovice najmanje šest mjeseci prije početka korištenja ovoga prava, prema podacima Porezne uprave.

Pravo na naknadu za nezaposlene

Samozaposlena osoba ima pravo i na naknadu u slučaju nezaposlenosti, odnosno prestanka samozaposlenosti pod sljedećim uvjetima:

osoba u trenutku prestanka samozaposlenosti ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca (iznimno, osobe mlađe od 30 godina moraju imati najmanje 6 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca) i

osoba mora podnijeti zahtjev HZZ-u u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja samostalne djelatnosti (ili prestanka privremene nesposobnosti za rad odnosno rodiljnog dopusta nakon prestanka obavljanja samostalne djelatnosti). Pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba koja je prestala obavljati samostalnu djelatnost bez opravdanih razloga.

Opravdanim razlozima smatraju se: zaključenje stečajnog postupka, poslovanje s gubitkom, gubitak poslovnog prostora ili poslovnog partnera, insolventnost odnosno nelikvidnost prema propisima o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, gubitak povlastice odnosno dozvole za obavljanje djelatnosti propisane posebnim propisom, bolest osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti, ozbiljna šteta na imovini osobe osigurane u slučaju nezaposlenosti, prirodna katastrofa i katastrofa uzrokovana višom silom te drugi razlozi za koje osoba dokaže da su opravdani.

Trajanje novčane naknade utvrđuje se ovisno o ukupnom vremenu provedenom na radu, osim u slučaju kada je nezaposlena osoba već koristila novčanu naknadu kada će se kod ponovnog utvrđivanja prava na novčanu naknadu u vrijeme provedeno na radu uračunati samo vrijeme provedeno na radu nakon posljednjeg korištenja novčane naknade.

Potpore za samozapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje daje novčane potpore u trajanju od 24 mjeseca nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao. Pravo na potporu mogu ostvariti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji HZZ-a koje odluče pokrenuti poslovanje poslovnog subjekta. Podnositelj zahtjeva mora izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva. Sve o potporama dostupno je na stranicama HZZ-a.

