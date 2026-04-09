Imaš 18? Ovo je prilika života: Besplatno putovanje vlakom po Europi

Mladi iz cijele Europe ponovno dobivaju priliku za besplatno putovanje vlakom, a novi krug prijava započeo je 8. travnja i traje još dva tjedna. Europska komisija u sklopu inicijative DiscoverEU dijeli više od 40.000 putnih karata 18-godišnjacima koji žele istražiti kontinent.

Prijave su otvorene od 8. do 22. travnja do podneva po srednjoeuropskom vremenu, a poklapaju se s Europskim tjednom mladih. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem službene stranice, gdje će tijekom trajanja natječaja biti dostupan obrazac za prijavu.

DiscoverEU je dio programa Erasmus+ i mladima nudi priliku da putuju Europom, upoznaju različite kulture, povijest i ljude iz drugih zemalja. Sudionici dobivaju besplatnu putnu propusnicu, uglavnom za vlakove kao ekološki najprihvatljiviji oblik prijevoza, iako su u određenim slučajevima dopuštene i druge opcije, primjerice za one koji žive na otocima ili u udaljenim područjima.

I posebna kartica s popustima

Osim toga, sudionici dobivaju i posebnu karticu s popustima koja omogućuje jeftiniji smještaj, pristup kulturnim i sportskim sadržajima te povoljniji lokalni prijevoz.

Kako bi se prijavili, kandidati moraju biti rođeni između 1. srpnja 2007. i 30. lipnja 2008.Prijava je moguća i prije 18. rođendana, ali sudionici moraju biti punoljetni prije početka putovanja,

Zatim kandidati moraju imati državljanstvo ili boravište u jednoj od država članica EU-a ili u zemljama pridruženima programu Erasmus+ poput Islanda, Norveške, Srbije ili Turske. Prilikom prijave potrebno je unijeti broj osobne iskaznice, putovnice ili boravišne dozvole te prihvatiti uvjete sudjelovanja. Nakon toga slijedi i kratki kviz, osim u slučaju prijava u grupi.

Odabrani sudionici moći će putovati do 30 dana, od čega najviše sedam dana vlakom između 1. srpnja 2026. i 30. rujna 2027.

Putuj s prijateljima

Putovati je moguće i s prijateljima, do četvero njih može se pridružiti, pod uvjetom da svi ispunjavaju kriterije i prijave se koristeći istu šifru prijave. Sudionici se mogu povezivati i putem online zajednica, poput DiscoverEU grupe na Facebooku, gdje mogu planirati zajednička putovanja.

Nakon odabira, nacionalne agencije za Erasmus+ organiziraju pripremne susrete kako bi sudionicima olakšale upoznavanje i organizaciju puta.

Sudionici ujedno postaju ambasadori inicijative te se potiču da svoja iskustva dijele na društvenim mrežama uz oznaku #DiscoverEU ili kroz prezentacije u školama i lokalnim zajednicama.