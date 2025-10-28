Iako živi u bolovima, Luka ne skida osmijeh s lica: Sada treba vašu pomoć

Luka Amidžić iz Osijeka treba vašu pomoć.

Ovaj vedri 18-godišnjak od rođenja živi s nizom dijagnoza, od cerebralne paralize do simptomatske epilepsije zbog koje ponekad gotovo svakodnevno ima napade, a njegov hrabri otac čini sve kako bi svom sinu olakšao dane u kojima ga prate teški simptomi bolesti.

Pomoć za Luku - 4 Foto: Facebook/privatna arhiva

Lukin otac Milenko samohrani je roditelj, ima status njegovatelja i čini sve kako bi pomogao svome sinu. Kako Luka raste, bolovi postaju sve jači te je sada Luki prijeko potreban operativni zahvat, koji bi mu opustio tetive zbog čega trpi jake bolove.

Prvi takav zahvat Luka je imao s osam godina i to na čeljusti i rukama, no nova je operacija odgođena zbog učestalih Lukinih napada.

Pomoć za Luku - 2 Foto: Facebook/privatna arhiva

"Najgore od svega je to što Luka trpi jake bolove, a ja mu nažalost ne mogu pomoći. Najteže je gledati svoje dijete kako pati, a ne možeš mu olakšati", kaže otac.

Rješenje nudi poseban zahvat koji obavlja ruski liječnik dr. Alexandar Nazarkin, koji je Luku već operirao metodom fibrotomije po Ulzibat metodi, kaže Milenko.

Pomoć za Luku - 3 Foto: Facebook/privatna arhiva

Nekada su na terapije dolazili u Zagreb, no posljednjih godina operacije obavljaju isključivo u Ćupriji u Srbiji. Zahvat se radi privatno, a ukupni troškovi iznose oko 5.000 eura.

"Ovim putem molim sve dobre ljude koji su u mogućnosti da pomognu kako bi Luka što prije mogao živjeti bez bolova", uputio je apel Lukin otac Milenko Amidžić.

Pomoći možete uplatom na Lukin račun:

HR6423600003251483159 (Zagrebačka banka)

Informacije o Luki, njegovom životu i kako pomoći, možete pronaći i u grupi na Facebooku nazvanoj jednostavno – Pomozimo Luki.