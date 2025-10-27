Boris Jokić o važnoj odluci za škole i glavnom ideološkom pitanju: "Preporučujem da ispečemo kokice i gledamo kako će to biti"

Odzvonilo je mobitelima u školama! Ni na nastavi, ni na školskim odmorima neće biti ni tipkanja ni "skrolanja". Odlučilo je tako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, koje radi na novom pravilniku.

Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja gostovao je u Dnevniku Nove TV i nabrojao benefite koji će proizaći iz te mjere: "Treba reći da se ovo odnosi na osnovne škole jer nije isto zabraniti nešto u osnovnoj ili srednjoj školi. Nikako ne bih preporučio bilo kakvu zabranu u srednjoj školi za one od 14 do 18 godina jer obično to znači otpor ili bunt. A kad govorimo o tome što bi to moglo dobro učiniti u školama i među mladima, sigurno je nekoliko stvari vrlo važno."

"Jedno je sigurno povećanje socijalnog kontakta, razgovora među njima, isto tako i povećanje pažnje i razvoj komunikacijskih vještina. Sve je to itekako važno u hrvatskoj školi i nedostaje hrvatskoj školi. Ipak, sama regulacija mobitela neće izolirano to učiniti. Potrebno je učiniti puno više sa sustavom da se uključe elementi razvoja, i osobnog i socijalnog", kazao je.

Na pitanje koja je poruka roditeljima i hoće li možda porasti vrijeme provedeno na mobitelima nakon nastave, odgovara: "Naše istraživanje, na temelju čega se sve ovo i govori sada, ukazuje da su mladi ljudi svjesni da je to određeni problem. Naime, u sedmom razredu osnovne škole 69 posto njih smatra da je vrijeme koje provode online generacijski problem, da je to njihov generacijski problem. 62,5 posto od njih smatra da je zaokupljeno trivijalnim sadržajima u online svijetu, također generacijski problem."

"Dakle, oni to sami znaju. Kada imaju 17 godina, 42 posto njih smatra da njihovo korištenje digitalnih uređaja negativno utječe na njihovo učenje, a 30 posto na fizičko i mentalno zdravlje. Dakle, oni su sami svjesni", naglasio je.

Boris Jokić Foto: DNEVNIK.hr

Ipak, poruka roditeljima bi bila dvojaka, kazao je Jokić: "Jedna je da sami budu modeli svojoj djeci. Mi smo modeli svojoj djeci. Ako se mi ne ponašamo principijelno, onda ne možemo to očekivati niti od djece. A druga bi bila da vam škola ne može odgajati djecu. Škola nama ne može odgajati djecu. Mi smo primarni odgojitelji."

"Kad postoji na TikToku ograničenje od 13 godina da otvorite vlastiti profil ili na Instagramu, idite u peti razred osnovne škole danas pa pogledajte koliko djece ima svoj TikTok profil. Za to su odgovorni roditelji. Stoga, osim ovih zakonskih mjera, 'ajmo malo otvoreno razgovarati o tome što je digitalna ovisnost, što je digitalna higijena i kako mladim ljudima i djeci pokazati primjerom kako se treba ponašati", upozorava Jokić.

Jedno novo istraživanje kaže da ovisnost o mobitelima nije samo među djecom, već sve više i kod pripadnika starije generacije, odnosno treće životne dobi.

"Štoviše, to istraživanje govori da ako tražite prave ovisnike o digitalnom, najbolje vam je otići u treću životnu dob. Sve to samo ukazuje da je snaga digitalne tehnologije iznimna, da je činjenica da se uvlačimo u digitalni svijet i privlačnost tog digitalnog svijeta izrazita. Ipak nije isto kada imate 63, 73, 33 ili 13 godina ili devet godina. S devet ili 13 godina nemate još neke vještine koje imate kasnije, koje vam omogućuju da se kritički osvrćete na taj sadržaj", objasnio je.

"Ipak, kad govorimo o osobama treće životne dobi, posebno me raduje da će ta rasprava o digitalnim tehnologijama doći u Hrvatski sabor. Tamo je treća životna dob, odnosno druga i treća životna dob. To govorim zato što u zemlji u kojoj se u Saboru raspravlja o najglupljim mogućim stvarima, najtrivijalnijim stvarima, napokon na saborske klupe dolazi jedna prava tema, tema 21. stoljeća. Pa, stoga, u zemlji opterećenoj lažnim ideologijama, ideološkim ratovima koji ne postoje od prije 70 godina, oni će osvijestiti vrlo brzo da je glavno ideološko pitanje, pitanje tehnologije, odnosno pitanje digitalne tehnologije", istaknuo je Jokić.

"Iskreno me zanima kakva će ta biti rasprava. Napokon, dobra rasprava. Preporučujem da se nađemo, da ispečemo kokice i da gledamo kako će to biti", rekao je.

Boris Jokić o zabrani mobitela - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Lažne rasprave se vode o djeci, o obrazovanju, ideološki elementi se nameću. Ovo je pravo pitanje. Tek će se vidjeti kako to regulirati jer to nisu jednostavne stvari. Radi se o vrlo složenoj problematici. Zabrane kao takve nisu rješenje. Treba reformirati školu, ali utjecati i na roditelje da mijenjaju svoje obrasce. Napokon, ja mislim da je vrijeme da otvorimo prave teme, a da se od tema prije 70-80 godina odmaknemo u 21. stoljeću", zaključio je.