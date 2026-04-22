HUBOL: "Stotine tisuća eura iz osiromašenog zdravstva odlaze u tu udrugu"

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) upozorila je danas na sustavno kršenje transparentnosti poslovanja pojedinih zdravstvenih ustanova čiji ravnatelji više od dva mjeseca odbijaju otkriti koliko su u proteklih pet godina novaca uplatili Udruzi poslodavaca u zdravstvu (UPUZ).

"UPUZ je udruga zdravstvenih ustanova, a u biti interesna udruga njihovih ravnatelja, koja tvrdi da svojim članicama pruža pravnu i ekonomsku podršku, iako javne ustanove za te poslove već imaju vlastite pravne i računovodstvene službe, a mnoge i angažirane odvjetničke urede.

Ideja da javne ustanove plaćaju članstvo u privatnoj interesnoj udruzi kako bi ta udruga ravnateljima olakšala kontakt s vlašću koja ih je i postavila, teško se može opravdati kao racionalan prioritet u trošenju javnih sredstava.

Premda se radi o stotinama i stotinama tisuća eura javnog novca isplaćenog UPUZ-u, desetak ustanova koristi pravne akrobacije kako bi točne podatke zatajilo od javnosti", poručuju iz HUBOL-a.

142 zdravstvene ustanove članice UPUZ-ove lobističke mreže

S obzirom na to da financijska izvješća UPUZ-a nisu dostupna javnosti, HUBOL je u veljači od 170 zdravstvenih ustanova, na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, zatražio podatke o plaćanjima UPUZ-u od 2021. do 2025. Kroz taj proces se do sada otkrilo da su najmanje 142 javnozdravstvene ustanove članice UPUZ-a.

"Posebno zabrinjava što je dio ustanova zahtjev za informacijama odbijao identičnim tekstom, što upućuje na koordinirano postupanje s ciljem prikrivanja podataka", dodaje se.

Opstrukcija prava na pristup informacija

Kao ustanove koje i nakon niza upita i argumenata i razjašnjenja odbijaju dati jasne podatke o petogodišnjim isplatama, HUBOL izdvaja opće bolnice u Karlovcu, Sisku i Vinkovcima, domove zdravlja Zagreb Istok, Zagreb Centar i onaj Splitsko-dalmatinske županije te zavode za hitnu medicinu Bjelovarske i Šibenske županije.

Iz HUBOL-a ističu kako je prva linija obrane ravnatelja od transparentnosti bila tvrdnja da se članarine UPUZ-u plaćaju iz "vlastitih prihoda" ustanove.

"Takozvani vlastiti prihodi javne ustanove nisu privatni novac ravnatelja. To su prihodi ostvareni u okviru javnog sustava, radom zaposlenika plaćenih iz javnih sredstava i korištenjem javne infrastrukture. Tvrdnja ravnatelja da to nije javni novac je opasan pokušaj izbjegavanja kontrole nad trošenjem sredstava u sustavu koji pati od kroničnog manjka resursa", poručuju iz udruge.

HUBOL upozorava kako je i tvrdnja pojedinih ustanova da je "sve dostupno na webu" prozirna manipulacija. Iako ustanove, sukladno obvezujućem Naputku Ministarstva financija, objavljuju mjesečne troškove po dobavljačima za 2024. i 2025. godinu, takvi podaci za ranije razdoblje (2021. – 2023.) na webu ne postoje.

"Ravnatelji i ustanove koji HUBOL upućuju na godišnja financijska izvješća svjesno opstruiraju pravo na informaciju. Naime, u tim dokumentima rashodi su prikazani isključivo zbirno (agregirano) što ravnatelji i uprave ustanova dobro znaju. U financijskim izvješćima je nemoguće pronaći podatak koliko je točno novca isplaćeno konkretnom poslovnom partneru poput UPUZ-a. Taj se podatak nalazi u knjigovodstvenim karticama dobavljača koje dio ustanova uporno odbija dostaviti.

Posebno su apsurdne optužbe pojedinih ravnatelja i ustanova koji pokušaje HUBOL-a da dođe do zakonski propisanih informacija nazivaju šikaniranjem ustanova i zloupotrebom prava na informacije. Tvrdnja da se upornim traženjem odgovora opstruira rad ustanove samo je prozirni paravan za prikrivanje odbijanja da se polože računi o trošenju javnog novca. Da su svi ravnatelji odmah postupili po zakonu i dostavili jasan podatak o iznosima uplata prema UPUZ-u u pet godina, ne bi bilo potrebe za višemjesečnim dopisivanjem", poručuju iz udruge.



HUBOL naglašava kako pravo na pristup informacijama nije povlastica koju ravnatelji daju na temelju svoje dobre volje, već zakonska obveza. "Administrativno iscrpljivanje udruga i građana birokratskim manevrima problem je upravljačke kulture i nedostatka odgovornosti."

Uskoro objava ukupnog iznosa koji je isplaćen UPUZ-u

HUBOL postavlja pitanje opravdanosti da javnozdravstvene ustanove financiraju UPUZ. Javne ustanove već posjeduju vlastite pravne i računovodstvene službe, dok ravnatelje postavlja ista vlast s kojom bi im UPUZ trebao "olakšati kontakt".

"Potpuno je nejasno kako se iz članarina i kotizacija koje ustanove plaćaju ovoj udruzi izravno poboljšava kvaliteta liječenja, dostupnost skrbi ili uvjeti rada liječnika i medicinskih sestara. To je isključivo pitanje prioriteta. Zašto se novac troši na lobističku mrežu ravnatelja umjesto na pacijente i zaposlene", pitaju se u HUBOL-u.

HUBOL se obratio Povjereniku za informiranje za slučajeve u kojima su pojedine zdravstvene ustanove kršile Zakon o pravu na pristup informacijama, a Ministarstvo zdravstva poziva da se interesira gdje odlazi novac iz javnog zdravstvenog sustava. Kako bi pomogli Ministarstvu zdravstva u tome, najavljuju da će, nakon što prikupe odgovore od preostalih 20-ak ustanova, objaviti koliko se stotina tisuća eura ukupno u pet godina odlilo iz javnog zdravstva u interesnu udrugu ravnatelja. Zdravstveni djelatnici, pacijenti i svi građani imaju pravo znati kamo odlazi javni novac.