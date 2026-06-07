Kraj neredu? Stiže novi Pravilnik: "Uklonit ćemo sve kućice od mora..."

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine priprema Pravilnik o jednostavnim građevinama koji će, među ostalim, regulirati i status mobilnih kućica i do kraja lipnja trebao bi u javno savjetovanje, potvrdio je za Hinu resorni ministar Branko Bačić.

Ministarstvo finalizira završni tekst Pravilnika o jednostavnim građevinama i do kraja ovog mjeseca trebao bi se uputiti u javno savjetovanje, a njegovo donošenje očekuje se krajem kolovoza.

Iako će regulirati velik broj jednostavnih građevina - od pomoćnih zgrada, kioska, bazena, plastenika do antenskih stupova - u fokusu javnosti su mobilne kućice, odnosno njihovo postavljanje u kampovima. Pravilnikom će biti obuhvaćene i one postojeće i one mobilne kućice koje će se tek postavljati.

Riječ je o podzakonskom aktu koji propisuje koje se to građevine u Republici Hrvatskoj mogu graditi bez građevinske dozvole temeljem tipskog projekta i lokacijske dozvole, a da za te projekte ne treba građevinska dozvola, pojašnjava ministar.

Status mobilnih kućica

Dodaje i da je cilj bio da se mobilne kućice promatraju kao građevine koje zauzimaju prostor i da je mobilna kućica definirana kao građevina za čije postavljanje treba ishoditi lokacijsku, ali ne i građevinsku dozvolu.

"Prvi pravac je da uklonimo sve takve modularne, odnosno mobilne modularne kućice dvadeset pet metara od mora u kampovima koji se nalaze u naseljima, a drugi da preostalo područje tog kampa može biti zauzeto s takvim građevinama, mobilnim kućicama i s drugim građevinama do maksimalno 30 posto izgrađenosti", ističe ministar.

"Preostali dio mora biti zelenilo, što kamp ustvari i jest. Kamp je boravak u prirodi i preostala površina od trideset posto otpada na javne prometne površine i parking. Tijekom donošenja zakona o tome smo jako puno komunicirali s javnošću. Bilo je onih pro i kontra. Međutim, najveći dio javnosti je podržao to da sačuvamo obalu, da sačuvamo zaštićeno obalno područje mora na način da u kampovima ne dođe do preizgrađenosti", poručio je Bačić dodajući da će se Pravilnikom praktično provesti ono što je Zakon o prostornom uređenju donio.

Prema Zakonu najmanje 40 posto ukupne površine kampa mora biti uređeno kao parkovni nasad i prirodno zelenilo, najveća dopuštena izgrađenost iznosi 30 posto ukupne površine kampa što obuhvaća i mobilne kućice, neovisno o tome jesu li čvrsto povezane s tlom, a najviše 30 posto kampa mogu zauzimati prometne i parkirališne površine.

Prigovori Kamping udruženja

Na pitanje što o svemu kažu u Kamping udruženju Hrvatska koji su imali prigovore još kod donošenja zakona, tvrdeći da će se unazaditi cijeli sektor kampinga, ministar odgovara kako misli da će biti zadovoljni.

"Bile su još neke nedoumice što se tiče vlasnika kampova oko statusa tih objekata u idućih deset godina, u kom periodu bi trebali se kampovi uskladiti s našim zakonom, neke ukloniti dvadeset pet metara od obale, neke potpuno ukloniti da se uključe u četrdeset posto izgrađenosti. Nakon što smo to iskomunicirali, mislim da su zadovoljni", rekao je Bačić.

Podsjetio je da je Zakon o prostornom uređenju upravo taj akt koji čuva prostor, koji u isto vrijeme omogućuje gospodarski razvoj Hrvatske i da se tu pronašao balans.

Kraj neredu s mobilnim kućicama

I dok se čeka novi Pravilnik, podzakonski akt Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti mobilne kućice još definira kao pokretnu kamping opremu. Ministar je na pitanje hoće li se to također ubrzo mijenjati, Bačić je odgovorio:

"To će Ministarstvo turizma sa svojim pravilnikom uskladiti. Mi smo o tome s Ministarstvom razgovarali tijekom donošenja samog zakona i nakon donošenja našeg zakona moći će se i zamijeniti kućice i ukloniti kućice i donijeti lokacijska dozvola koja će onda odrediti gdje će se u budućnosti te mobilne kućice postavljati, a ne da se to događa ovako nasumice, kao što je bilo do sada, bez ikakvih kontrola".

Kada je riječ o prijelaznom razdoblju u kojem se kampovi moraju prilagoditi novim regulativama, pet godina je rok u kojem se mobilne kućice moraju ukloniti na područje 25 metara od mora, a deset godina je rok u kojem se cijeli kamp mora uskladiti s novim zakonom, kaže Bačić.

Predsjednik izvršnog odbora Kamping udruženja Hrvatske Veljko Ostojić, koji vodi i Hrvatsku udrugu turizma nije htio komentirati novi Pravilnik dok ne stigne u javno savjetovanje.

Sličan odgovor stigao je i od Sektora za turizam HGK koji također čeka prijedlog Pravilnika, nakon čega će, poručuju, provesti konzultacije sa svojim članovima.