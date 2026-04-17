Liste čekanja nakon upute Ministarstva: "Hitni pacijent je dobio termin nakon 15 mjeseci"

Nakon što je Ministarstvo zdravstva na početku godine poslalo Uputu prema kojoj ograničava privatni rad liječnika ako se na njegov pregled čeka dulje od 120 dana, novinarka Nove TV Martina Bolšec Oblak provjerila je jesu li se liste čekanja uopće smanjile.

U prosjeku se sad čeka 144 dana na dijagnostiku, a 162 dana na prvi pregled. Sa zadnjim danom prošle godine, kada su ravnatelji dobili uputu o dvojnom radu čekalo se prosječnih 146 dana za dijagnostičke preglede, a 164 za prve. Dva dana dulje.

Bolničke liječnike smanjenje od tek dva dana ne čudi jer smatraju da liječnički privatni rad ne utječe na liste čekanja u bolnicama.

"Moram prvo reći da dopunski rad i liste čekanja nisu nikako povezani. I što se tiče nas mi nemamo nikakvu informaciju da je nekome ukinuta dopusnica ili da nije produžena", rekao je Boris Ujević iz HUBOL-a.

No, u usporedbi s listama prije točno godinu dana, na dijagnostiku se čekalo 134 dana, a na prve preglede 153 - kraće nego sada.

Liste se mijenjaju na dnevnoj bazi, ali iz Udruge za prava promicanja pacijenata poručuju da ministrica nije upoznata sa stvarnim stanjem naručivanja. I kažu - pacijenti im pišu da ih stavljaju na liste čekanja za listu čekanja!

"Koliko je meni poznato, nije da postoji neka onkološka uputnica i da oni dolaze prioritetno na red. Kod nas je bila jedna liječnica čiji pacijent ima tumor mozga i ona ga je uputila na hitni CT mozga kako bi vidjela kako da nastavi s terapijom. Čovjek je dobio, kao hitni pacijent, termin nakon 15 mjeseci", poručila je Ivana Kalogjera iz udruge Nismo same.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Martine Bolšec Oblak.