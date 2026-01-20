Tisuće poljoprivrednika prosvjedovale zbog sporazuma EU-a i Mercosura

Poljoprivrednici iz niza europskih zemalja prosvjeduju pred zgradom Europskog parlamenta u Strasbourgu. Traže da se zastupnici usprotive dogovoru o slobodnoj trgovini sa zajedničkim tržištem Južne Amerike – Mercosurom.

Prosvjed poljoprivrednika - 1 Foto: Afp

Prosvjed poljoprivrednika - 2 Foto: Afp

Prosvjed poljoprivrednika - 3 Foto: Afp

Sporazum je potpisan prošli vikend nakon 25 godina pregovora. Europski parlament glasuje hoće li poslati sporazum pred Europski sud pravde i odgoditi ratifikaciju.

Prosvjed poljoprivrednika - 4 Foto: Afp

Prosvjed poljoprivrednika - 5 Foto: Afp

"Ovdje smo jer se ne slažemo s potpisivanjem Mercosur ugovora. On ne osigurava budućnost našim tvrtkama, a prije svega, ne postoji reciprocitet. Dakle, ako se ista pravila ne primjenjuju na sve”, rekao je Marco Vuerich, talijanski poljoprivrednik.

Prosvjed poljoprivrednika - 6 Foto: Afp

Prosvjed poljoprivrednika - 7 Foto: Afp

"Potrebno je da EU zastupnici, bez obzira na njihovu stranku, političku pripadnost ili državu upute stvar Sudu pravde kako bi se utvrdilo je li ovaj sporazum u skladu s europskim pravom", rekao je Arnaud Rousseau, predsjednik sindikata francuskih poljoprivrednika.