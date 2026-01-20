Tisuće poljoprivrednika prosvjedovale zbog sporazuma EU-a i Mercosura
Piše DNEVNIK.hr,
20. siječnja 2026. @ 17:03
komentari
Europski poljoprivrednici prosvjeduju u Strasbourgu.
Podijelite
Poljoprivrednici iz niza europskih zemalja prosvjeduju pred zgradom Europskog parlamenta u Strasbourgu. Traže da se zastupnici usprotive dogovoru o slobodnoj trgovini sa zajedničkim tržištem Južne Amerike – Mercosurom.
Sporazum je potpisan prošli vikend nakon 25 godina pregovora. Europski parlament glasuje hoće li poslati sporazum pred Europski sud pravde i odgoditi ratifikaciju.
Prosvjed poljoprivrednika - 4Foto:
Afp
Prosvjed poljoprivrednika - 5Foto:
Afp
"Ovdje smo jer se ne slažemo s potpisivanjem Mercosur ugovora. On ne osigurava budućnost našim tvrtkama, a prije svega, ne postoji reciprocitet. Dakle, ako se ista pravila ne primjenjuju na sve”, rekao je Marco Vuerich, talijanski poljoprivrednik.
Prosvjed poljoprivrednika - 6Foto:
Afp
Prosvjed poljoprivrednika - 7Foto:
Afp
"Potrebno je da EU zastupnici, bez obzira na njihovu stranku, političku pripadnost ili državu upute stvar Sudu pravde kako bi se utvrdilo je li ovaj sporazum u skladu s europskim pravom", rekao je Arnaud Rousseau, predsjednik sindikata francuskih poljoprivrednika.