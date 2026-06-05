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Presuda iz Strasbourga - Hrvatska je odvjetnici povrijedila pravo na izražavanje: "Suca je kritizirala, a ne vrijeđala"

Piše Hina, 05. lipnja 2026. @ 15:49 komentari
Presuda, ilustracija
Presuda, ilustracija Foto: Getty Images
Odvjetnicu Ivanu Raspović sudac Općinskog suda u Zadru kaznio je novčanom kaznom jer je u žalbi na odbijanje tužbenog zahtjeva navela da "sud očito ne radi svoj posao".
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Hrvatska je odvjetnici povrijedila pravo na izražavanje
Dobila kaznu
Presuda iz Strasbourga - Hrvatska je odvjetnici povrijedila pravo na izražavanje: "Suca je kritizirala, a ne vrijeđala"
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