Hrvatski nacionalni dan u Japanu: Jedan proizvod odgovoran za čak 70 posto našeg izvoza

Turbulentne dane svjetske, ali i domaće politike hrvatski je premijer kratkotrajno zamijenio putovanjem u Japan. S brojnom svitom gdje ćemo na ovo-godišnjem EXPO-u imati svoj nacionalni dan. 60-ak domaćih tvrtki dočekat će stotinjak japanskih poduzetnika.

Robna razmjena lani je iznosila 101,2 milijuna dolara. Hrvatski izvoz u Japan značajno je porastao, ove godine za gotovo 70 posto, dok se uvoz smanjio.

A jedan hrvatski proizvod Japancima je omiljeni.

"Hrvatska tuna je prepoznata na japanskom tržištu i čini preko 70 % hrvatskog izvoza. Cilj nam je potaknut i druge sektore da značajnije pridonose hrvatskom izvozu, ali tuna je trenutno naš glavni izvozni adut", ispričala je Silva Stipić Kobali, direktorica Centra za internacionalizaciju poslovanja HGK.

Neki su već stigli uoči nacionalnog dana hrvatske u Japanu ali i velikog gospodarskog foruma. Domaći poduzetnici tako već njeguju dobru poslovnu suradnju s Japancima.

"Od EXPO-a očekujemo finaliziranje razgovora o široj strateškoj suradnji i ne samo ovom postojećem razvojnom projektu, što će staviti ne samo ALTPRO, već cijelu Hrvatsku u središte zbivanja u području naprednih pogonskih tehnologija na alternativna goriva", rekao je Tin Viduka, član uprave ALTPRO-a.

