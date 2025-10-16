EU dogovara protudronsku zaštitu, ali i Hrvatska: Dnevnik Nove TV doznaje da MORH potpisuje ugovor s vodećom domaćom tehnološkom tvrtkom

Naoružavanjem do mira - kratki je sažetak današnjeg predstavljanja Plana za europsku obrambenu spremnost u Briselu.

"Ovaj plan za obrambenu spremnost je zapravo plan za održavanje mira. U sljedećih nekoliko godina mora biti velikog osnaživanja europskih obrambenih sposobnosti. Rusija nema kapacitet za pokretanje napada na EU danas, ali mogla bi se pripremiti u godinama koje dolaze. Opasnost neće nestati čak i ako rat u Ukrajini završi", smatra Kaja Kallas, visoka predstavnica EU za vanjsku politiku.

Četiri su ključna projekta.

"Europska inicijativa za obranu od dronova, straža istočnog krila, europski zračni štit i europski svemirski štit. Zašto ovi vodeći projekti? Zato što naš odgovor mora biti kolektivan. Zato što je napad na jednu našu članicu napad na našu cijelu Uniju", pojašnjava Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica EK za sigurnost.



Projekti će se realizirati na razini jedne ili više članica. O tome će ovisiti i njihova konačna vrijednost.

Hrvatska sprema izdašan ugovor

Hrvatska ozbiljno radi na svom sustavu protudronske zaštite. U Ministarstvu obrane već su najavili da će do kraja godine potpisati ugovor o zaštiti kritične infrastrukture težak 115 milijuna eura.

Dnevnik Nove TV doznaje da na projektu radi jedna od vodećih hrvatskih industrijskih kompanija kao glavni ponuditelj s podizvođačima i u partnerstvu s još jednom europskom državom.

Detalje u ministarstvu za sada ne otkrivaju. Plan je nabaviti operativni centar, isporučiti radare, presretače dronova, te 30–milimetarske topove.

Što je još rekao provjerenik EK za obranu, te koliko će sve skupa koštati pogledajte u videoprilogu Dnevnika Nove TV.