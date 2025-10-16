Poražavajuća statistika potaknula promjene u školskim kuhinjama: "Smatramo da ne mogu taj teret nositi sami"

Svako treće dijete u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu težinu, što naglašava važnost kvalitetnih školskih obroka.

Moglo se to čuti tijekom predstavljanja istraživanja o prehrambenim navikama učenika u osnovnim školama.

Projekt je to Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i UNICEF-a. Kako bi školski obroci bili bolji, uvode se posebne edukacije za školske kuhare.

"Ono što bih ja istaknula je odgovornost školskih kuhara u stručnoj izradi jelovnika. Smatramo da taj teret ne mogu oni nositi sami i na taj način smo odlučili preuzeti dio odgovornosti i početi raditi na njihovoj edukaciji", rekla je Ivana Šimić, nutricionist u službi za promicanje zdravlja.

