Doček brončanih rukometaša u Zagrebu! Poznato tko će pjevati

Hrvatski rukometni savez (HRS) i Grad Zagreb pozvali su u ponedjeljak građane da u ponedjeljak u 16 sati dođu na doček brončanih rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića, uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže, izvijestio je Grad Zagreb.

"Čestitamo hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji osvajanje brončane medalje na Europskom prvenstvu! Nakon prošlogodišnjeg srebra na Svjetskom prvenstvu, hrvatski reprezentativci opet su u rukometnom vrhu! Bravo!", objavio je Grad Zagreb na Facebooku.

Građane su pozvali na zajednički doček brončanih reprezentativaca u ponedjeljak na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

"Hrvatski rukometni savez i Grad Zagreb pozivaju Vas da naše brončane reprezentativce dočekamo zajedno sutra u 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže", stoji u objavi.

Program počinje u 15 sati.