Hoće li blagdanska euforija nadjačati inflaciju? "Kupci su već počeli stizati..."
Piše Sara Duvnjak/DNEVNIK.hr,
16. studenoga 2025. @ 20:34
Božićno ozračje polako se širi, ali mnogi se pitaju hoće li cijene ove godine stati na put shopping groznici. Od ukrasa do borova, blagdanska sezona počinje – a izlozi, plastenici i trgovine već mame na trošenje.
Božićna groznica polako, ali sigurno zahvaća gradove. Iako je studeni, izlozi već svijetle, a domovi se polako uređuju.
Nezaobilazna je, i svake godine sve popularnija - božićna zvijezda. U jednom stakleniku u Velikoj Gorici već su spremne.
"Mi tek ovih dana izlazimo na tržište s njima i cijenu smo ostavili koja je bila i prošle godine", poručila je Suzana Klapšec-Macinić, vlasnica OPG-a.
Uz cvijeće idu i ukrasi, ali i borovi. Mnogi se već pitaju – koliko će nas ove godine stajati blagdanski ugođaj?
"Mi smo ostali još u jednakim cijenama kao i prošle godine, nismo radili nekakve velike razlike, ipak želimo da Božić bude dostupan svima. Prva drvca nam stižu već idućeg tjedna, a to su obične i srebrne smreke", poručila je voditeljica marketinga Antonela.
Božić možda nije još stigao, ali pripreme su u punom jeku. Bez obzira na cijene – ugođaj je, čini se, mnogima ipak neprocjenjiv.
