Hoće li blagdanska euforija nadjačati inflaciju? "Kupci su već počeli stizati..."

Božićna groznica polako, ali sigurno zahvaća gradove. Iako je studeni, izlozi već svijetle, a domovi se polako uređuju.

Nezaobilazna je, i svake godine sve popularnija - božićna zvijezda. U jednom stakleniku u Velikoj Gorici već su spremne.



"Mi tek ovih dana izlazimo na tržište s njima i cijenu smo ostavili koja je bila i prošle godine", poručila je Suzana Klapšec-Macinić, vlasnica OPG-a.

Uz cvijeće idu i ukrasi, ali i borovi. Mnogi se već pitaju – koliko će nas ove godine stajati blagdanski ugođaj?



"Mi smo ostali još u jednakim cijenama kao i prošle godine, nismo radili nekakve velike razlike, ipak želimo da Božić bude dostupan svima. Prva drvca nam stižu već idućeg tjedna, a to su obične i srebrne smreke", poručila je voditeljica marketinga Antonela.

Božić možda nije još stigao, ali pripreme su u punom jeku. Bez obzira na cijene – ugođaj je, čini se, mnogima ipak neprocjenjiv.

