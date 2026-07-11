Velike gužve prema moru: Evo gdje su kolone i zastoji najgori

Pojačan promet obilježio je subotnje prijepodne na većini cesta prema moru, a najveće gužve stvaraju se na autocestama.

Na autocesti A1 otežano se vozi između Karlovca i Jastrebarskog u smjeru Zagreba zbog prometne nesreće. Kolona je trenutačno duga oko jednog kilometra.

Gužva na Lučkom Foto: Damir Krajac/Cropix

Gužva na Lučkom Foto: Damir Krajac/Cropix

Gužva na Lučkom Foto: Damir Krajac/Cropix

Usporeno se vozi i između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 te između tunela Sveti Rok i čvora Zadar istok u oba smjera, gdje su zbog pojačanog prometa kolone u pokretu.

Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko jednog kilometra. Na A1 je između odmorišta Prokljan i čvora Skradin u smjeru Dubrovnika na kolniku predmet, pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Na autocesti A2 Zagreb – Macelj kolona kod naplatne postaje Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko tri kilometra.

Na A3 Bregana – Lipovac kolona prema naplatnoj postaji Lučko iz smjera čvora Buzin duga je oko jednog kilometra, dok je od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga oko tri kilometra.

Gužva na Lučkom Foto: Damir Krajac/Cropix

Gužva na Lučkom Foto: Damir Krajac/Cropix

Gužva na Lučkom Foto: Damir Krajac/Cropix

Pojačan promet bilježi se i na Istarskom ipsilonu, gdje povremenih zastoja ima na mostu Mirna, vijaduktu Limska Draga te između čvora i tunela Učka. Na čvoru Učka u smjeru Rijeke kolona je duga oko tri kilometra, dok se prema graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija stvorila kolona duga oko dva kilometra koja se dijelom proteže na Istarski ipsilon.

Gužve su i na Krčkom mostu. U smjeru otoka kolona se proteže od čvora Šmrika, a prema kopnu od Njivica.

Zastoji su i na državnoj cesti DC1 u zoni radova između Gračaca i Knina, kod mjesta Otrić.

Pojačan je promet i na Jadranskoj magistrali, gdje do povremenih zastoja dolazi na prilazima turističkim središtima.