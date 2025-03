Koliko je jaka saborska većina bit će jasno na glasovanju u petak, prvom nakon što je Josip Dabro završio u istražnom zatvoru.

Da je sve u redu, uvjerava predsjednik Sabora koji je otkrio kako SDP-ov zahtjev za smjenom glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića još nije upućen u proceduru. Na koji način taj manevar planiraju izvesti nije htio otkriti ni predsjednik najjače oporbene stranke pravdajući se taktikom.

Ipak, odgovorio je na tvrdnje Ivana Turudića kako je ono što radi SDP protuzakonito.

"Pozivam sve saborske zastupnike da bez straha komentiraju rad Turudića, a sad pazite jednu veliku stvar, jednu veliku razliku, a to je razlika kao Himalaja visoka. Saborski zastupnici mogu komentirat rad glavnog državnog odvjetnika, a on ne bi smio komentirat rad saborskog zastupnika", kazao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Gordan Jandroković Foto: Vijesti u 17

"Morat će SDP jako dobro objasnit zašto to čini jer u protivnom, ako se to bude zaista svelo na to da brane svoje lokalne dužnosnike, onda se radi o nečem što ukazuje na nedemokratsko ponašanje ljudi u SDP-u", rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

