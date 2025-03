"Događalo mi se svašta. Neke neobične stvari koje nisam znala objasniti. Na neobičnim mjestima u kući su se pojavile zmije. Drugo, pojavile su se crne gusjenice. Bila sam strašno, strašno nesretna, nisam znala što da radim, prepala sam se", počinje svoju priču žrtva prijevare.

A onda je, mislila je, našla nekoga tko će joj pomoći.

"Pa sam naletjela na jedan oglas u novinama gdje sam se obratila čovjeku koji se reklamirao da može pomoći. A pročitala sam i jako puno zahvalnica gdje su mu ljudi zahvaljivali da im je puno, puno pomogao", kaže.

Skupo skidanje uroka; ilustracija - 6 Foto: DNEVNIK.hr

Telefonom je dogovorila savjetovanje za 350 eura u stanu u središtu Zagreba. Stan je bio velik, lijepo uređen, čovjek uredan i ljubazan. Rekao joj je da surađuje s ljudima u Saudijskoj Arabiji, bio je tamnije puti i loše govorio hrvatski.

"Na stolu je bila knjiga jedna, dosta debela, uvezena u platno ili kožu, nisam sigurna. On je često ruku stavljao na nju i mumljao nešto, što, ne znam. Stalno je tipkao po dva mobitela, kao da s njima razgovara, da im poruke šalje. Ja sam vjerovala jer mi je rekao da je studirao medicinu i otraga iza sebe je imao neku diplomu", opisuje žrtva.

Tek pri trećem posjetu posumnjala je da nešto nije u redu...

"Kad mi je rekao da je kriva moja majka, koja me nije zaštitila, da je moj suprug nevjeran, da ima ljubavnicu, a moj suprug ima karcinom i 85 godina. E tada što se dogodilo, ja ne znam, je li on mene hipnotizirao ili nije, ja to ne znam, ja to ne mogu tvrditi. Ja sam otišla u banku, podigla novac i donijela osam tisuća eura", ispričala je.

Kad se vratila kući, htjela ga je nazvati i zahvaliti mu. Broj - blokiran. Tada je shvatila što se dogodilo. Sve je prijavila policiji, koja je počinitelja i pronašla. Kažu - to nije izoliran slučaj.

Skupo skidanje uroka; ilustracija - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Oni ili traže novac da bi onda nekakve predmete koji će donijeti pozitivnu energiju, spašavati zdravstveno stanje ili obiteljsku situaciju potaknuli pozitivnom energijom. Ili da se donesu vrijednosti, znači zlatnina i nakit, koji kao na sebi imaju negativnu energiju, odnosno uroke, pa da se ti uroci skinu. Tu vrijednost i taj novac traže u više navrata, obično prvi put donesete nešto sitniju svotu novca ili nakita, nakon čega vas traže da donesete još", objašnjava Marija Goatti iz PU zagrebačke.

Naglašavaju: prevaranti ne ciljaju samo stariju populaciju. I nije sramota nasjesti. Najvažnije je prijaviti policiji, koja će počinitelje naći i kazniti. A ima ih, reklo bi se, na svakom koraku. U prvih jedanaest mjeseci prošle godine policija je na razini zemlje evidentirala 2433 kaznena djela prijevare. Za takva djela propisana je kazna do osam godina zatvora.

