Grmoja o slučaju bivšeg ministra: "Ovo je sukob Anušića i Plenkovića"

Mostov Nikola Grmoja poručio je subotu, komentirajući ostavku potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josipa Dabre (DP) nakon objavljene snimke kako puca iz pištolja kroz prozor auta u vožnji, da ostavku treba dati izbornik - premijer Andrej Plenković.

"Mislim da je građanima dosta afera ove Vlade i da se ministri zbog afera izmjenjuju kao na traci, ovo se više stvarno ne da gledati i meni je više mučno komentirati te afere, upozoravati na kriminal. Sasvim je jasno da nije Dabro taj koji je trebao dati ostavku nego premijer Plenković, on je izbornik, taj koji je sastavljao ovu Vladu s DP-om i trebao bi preuzeti odgovornost", poručio je Grmoja iz Splita.

Osvrnuo se i na Dabrine tvrdnje, koje je objavio 24 sata, da se "očito čekao dobar tajming" za objavu ove snimke te da je upozoravao premijera na "leglo kriminala" u Hrvatskim šumama kao i da mu je "šef" rekao da šuti, da to javno ne objavljuje.

Grmoja ističe da se Plenković, kada se treba prikazati kao onaj koji se bori protiv kriminala i razrješuje ministre, postavlja kao šef, a da se sada pravi da ne zna o kojem to šefu Dabro govori.

"Kada je sinoć objavljena Dabrina ostavka, odmah je iz Vlade izašlo da ga je premijer na to natjerao, a sada kada Dabro govori da je šefa upozorio na kriminal u Hrvatskim šumama, sad odjednom Plenković kaže da ne zna tko je taj šef. Ako je istina da je upozorio Plenkovića na kriminal u Hrvatskim šumama i da mu je ovaj rekao da šuti i da sam nije prijavio taj kriminal, tada Hrvatska uistinu ima puno veći problem od bivšeg potpredsjednika Dabre", naglasio je.

Ustvrdio je da je Plenković treći put na čelo Vlade na travanjskim parlamentarnim izborima došao jedino zahvaljujući Ivanu Penavi i DP-u, a ne jer je HDZ na izborima pobijedio. Oporba je dobila više glasova od HDZ-a, podsjetio je Grmoja te poručio da se nezadovoljstvo građana Plenkovićem i njegovom Vladom pokazalo i na netom završenim predsjedničkim izborima.

"Dabro, budimo pošteni, nije bio materijal za ministra i da pitate Penavu ili Plenkovića, ovako jedan na jedan mimo kamera, to bi priznali. Ova Vlada nema kapacitete u smislu kvalitete, stručnosti, elementarnog poštenja i zato su izvanredni izbori jedino rješenje i ostavka onoga koji je najviše odgovoran, a to je Plenković", opetovao je.

Grmoja je poslao poruku i glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću.

"Svi mi znamo da se u Hrvatskim šumama događa kriminal i pozivam glavnog državnog odvjetnika, do sad je nakon medijskih napisa pokretao izvide, očekujem da se pokrenu izvidi i oko ovoga što je Dabro iznio", rekao je.

"Ovo je puno dublje, ovdje se radi o sukobu unutar HDZ-a, između Ivana Anušića i Plenkovića. Znamo da je Dabro blizak Anušiću i da su Anušiću dionice skočile nakon uvjerljive pobjede Zorana Milanovića. Taj sukob mogao bi uzdrmati i same temelje Vlade. Ne mogu to znati jer me s tim ljudima, hvala Bogu, ništa ne veže. Znam da građani žele poštenu vlast, čistu od korupcije i kriminala. Izvanredni izbori su jedino rješenje. I ostavka jedinog odgovornog, a to je Plenković”, zaključio je Nikola Grmoja.

Pročitajte i ovo slučaj dabro Ovako o skandalu bivšeg potpredsjednika Vlade pišu strani mediji

Pročitajte i ovo politički pucanj MUP demantirao Dabru: "Prijavio je policiji događaj, ali..."

Pročitajte i ovo Politička drama ide dalje Hajdaš Dončić o slučaju Dabro: "Ispod tog žita se nešto krije, Plenković mora otići"

Pročitajte i ovo Bećar dao ostavku Plenković odgovorio Dabri, o ostavci kaže: "Razumio je da to nije realno"