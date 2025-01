Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u središnjici stranke na Iblerovom trgu govorio je o akualnoj političkoj situaciji vezanoj za ostavku ministra Josipa Dabre.

"Ne samo da je bivši ministar dao ostavku, a Plenković je čekao, ispod tog žita se nešto krije, neka ucjena, neki dealovi. Imamo 32. ministra koji je izašao iz vlade Andreja Plenkovića, ovo je neki rat između HDZ-a i DP-a, što to govori? Govori da on mora otići", poručio je Hajdaš Dončić.

Naglasio je kako se sve događa jer Plenković ne upravlja Hrvatskom.

"Vjerojatno je bivši ministar upozoravao, a Plenković je o tome šutio, što je kazneno djelo. Kad je premijer slab, a naš je, imate slabu Vladu, to je isključivo za izvanredne izbore", kazao je.

"On je prije svega otišao zbog snimke, no čovjek je progovorio, a toje ključno. Bio je vrlo jasan, da je za taj kriminal upozorio Plenkovića koji je šutio. To je opasno", naglasio je Hajdaš Dončić.