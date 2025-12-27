Obavijesti Foto Video Pretražite
Grlić Radman: "Nije na čast Crnoj Gori što je hrvatska obitelj dobila ročište 25. 12."

Piše Hina, 27. prosinca 2025. @ 16:56 komentari
Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman Foto: Josip Bandić/Cropix
Uhićen je muškarac za kojim je bila raspisana tjeralica putem Interpola, a za kojim je tragala Hrvatska.
