Grlić Radman o primirju: "Trump se zalaže za mirno rješenje, to je u interesu svih nas"

O primirju SAD-a i Irana, globalnoj političkoj klimi i utjecaju na Europu, novinarka Nove TV Bruna Papić razgovarala je s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom.

Na pitanje o stavu Republike Hrvatske o dvotjetnom primirju, ministar je rekao da su ga oni, naravno, pozdravili i da im je drago da će se "dijalog, diplomatski razgovor u Islamabadu između predstavnika SAD-a i Irana, uz posredovanje Pakistana".

Komentirao je i izjavu glavnog tajnika NATO-a koji je nakon razgovora s Trumpom rekao da su neke članice "podbacile".

"Mi smo unutar kluba jednoga, unutar obitelji i sigurno da ove izazovne situacije traže jedinstvo, traže solidarnost, ali ja bih to gledao čisto kao jedan možda kritički trenutak koji može biti poticaj za jačanje našeg jedinstva i solidarnosti unutar NATO saveza", rekao je Grlić Radman.

Gordan Grlić Radman o globalnoj političkoj klimi Foto: DNEVNIK.hr

"Mislim da se predsjednik Trumpu u svakom slučaju zalaže za postizanje jednog mirnog rješenja jer je to u interesu Sjedinih Američkih Država, to je u interesu zapravo i cijelog europskog kontinenta, znači svih nas. Sigurno da su i razgovori u tom smjeru vođeni prema predsjedniku Trumpu i da su vršeni određeni diplomatski pritici na Iran i na zemlje u Zaljevu, a također i na Izrael", dodao je.

Rekao je i da zasada nisu primili zahtjeve za pomoć hrvatskih građana u regiji.

"Mi smo u kontaktu s našim građanima kroz naša diplomatsko-konzularna predstavništva. Znamo da postoje negdje 192 hrvatska pomorca, ali oni su na stranim brodovima, o njima brinu vlasnici tih brodova", poručio je.