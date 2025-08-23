Obuljen Koržinek o incidentu u Benkovcu: "Svaki umjetnik i svaka manifestacija moraju imati prostor slobode"

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek za Dnevnik Nove TV komentirala je incident u Benkovcu gdje je skupina branitelja verbalno napala novinarku Melitu Vrsaljko, s njom je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Ana Vela.

Ministrica je ranije u subotu rekla da je bilo kakav oblik nasilja ili prijetnje neprihvatljiv i da svako takvo ponašanje najoštrije osuđuje.

"Ne znam detalje, samo ono što sam pročitala u medijima i današnje reakcije. Nadam se da će s održati, ne samo taj festival, nego i sve kulturne manifestacije u Hrvatskoj. Mi smo demokratska zemlja. Danas sam i u svojem priopćenju rekla da u demokratskoj zemlji svatko ima pravo iznositi svoje stavove i pravo na slobodu izričaja i izražavanja", rekla je ministrica.

Ana Vela, novinarka Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

Dodala je i da se i oni koji se ne slažu s nečijim mišljenjem imaju pravo iskazati te stavove, ulaziti u polemike i prosvjedovati, ali to mora biti na takav način da se ne onemogući bilo kome sudjelovanje u kulturnom životu.

Osvrnula se i na komentar gradonačelnika Benkovca Tomislava Bulića koji je najprije podržao manifestaciju, a sada je osudio.

"Nisam s njime razgovarala, danas je takav dan. Ima puno medijskih pitanja i upita. Koliko je meni poznato, taj se festival održava već nekoliko godina. Ministarstvo je sufinanciralo s nekih 1200 eura, sufinancira Grad Benkovac i Zadarska županija. Dakle, to je jedan među stotinama i tisućama kulturnih događanja i mislim da to tako treba promatrati", rekla je.

Odgovorila je i tko odlučuje hoće li neki sadržaj dobiti novac od Ministarstva s obzirom da je sadržaj ovog festivala braniteljima sporan.

"Ja ne bih govorila o nekakvim spornim sadržajima. Spomenula sam to više puta osobno. Doživljavam napade i s ekstremno lijevih strana, i s ekstremno desnih strana. Ne znam što bi bilo u bilo kakvom kulturnom sadržaju sporno. I ta predstava s kojom je trebao biti otvoren festival kada je prvi put izveden krajem 19. stoljeća već je tada izazvala kontroverze. Kultura i umjetnost su uvijek bili prostor u kojem se propitkuje, odlazi i nekoliko koraka dalje u intrigiranju, propitivanju, čak i u uvredama, i dalje nego u u stvarnom životu. Kultura i umjetnost su prostor slobode i takvi moraju i ostati", rekla je.

Ipak ovo nije prvi događaj kulturni koji je ovog ljeta otkazan nakon javnog pritiska braniteljskih udruga. Odgovorila je jer joj to kao ministrici kulture prihvatljivo.

"Ja ne mogu ulaziti u pojedine događaje. Takve pojave, bez obzira tko zaziva neke zabrane, nisu dopuštene. Moje je mišljenje, i pri njemu ću ostati, za to ću se boriti dokle god sam ministrica kulture i medija, da svaki umjetnik, svaka kulturna manifestacija, u slobodnoj i demokratskoj zemlji, mora imati prostor slobode. Zaista ću se za to zalagati i za to se zalažem", kazala je.

Dodala je i da Ministarstvo u financiranjima ne ulazi u sadržaj manifestacija.

"Financiramo različite festivale, izdanja knjiga, kazališne predstave i druge performanse. S nekima se možda osobno ne slažem, neki bi me možda osobno, da sam publika, i uvrijedili, ali bez obzira na to, do kraja ću beskompromisno braniti slobodu."

Kazala je kako su provokacije sastavni dio umjetnosti i društvo koje ne bi trpjelo umjetničku provokaciju, pretvorilo bi se u rigidno društvo. Nikako ne bih željela da se to dogodi.

Odbacila je tvrdnju da se hrvatsko društvo pretvara u ono koje ne trpi umjetničku slobodu.

"Jedna je provokacija, drugo je kad hoćete nekoga uvrijediti. Tu zaista treba, pogotovo prema traumatskim događajima, a u tome ubrajam Domovinski rat. Ovdje treba iskazivati poštovanje. Dakle, na ovom festivalu, koliko sam shvatila, ništa tu nije bilo sporno", rekla je.

Kazala je i da je jako teško prepoznati granicu.

"Umjetnost je uvijek provocirala, umjetnost je uvijek nekako znala. Umjetnici su znali ponekad propitivati i možda koji koreg dalje od onoga što bi u nekom svakodnevnom životu bilo prihvatljivo ili pristavno. Teško je to reći. Ja nisam ta koja će povlačiti granice. To je pitanje neke demokratske kulture, uvažavanja, ali ključno je zaista osigurati umjetnicima i umjetnosti da mogu se razvijati", rekla je za kraj ministrica i podsjetila na zatvaranje Dubrovačkih ljetnih igara za dva dana.

"To je libertas, to je sloboda. To će nas kao društvo učiniti samo jačima."

