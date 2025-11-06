Brza intervencija
FOTO Gorjeli auti na zagrebačkom parkiralištu: Priveden muškarac
Piše D. J. B.,
06. studenoga 2025. @ 09:57
U zagrebačkom Trnju izgorjela su dva vozila.
Opet su gorjeli automobili u Zagrebu.
U srijedu oko 23 sata, u Trnju u Ulici Kruge, na parkiralištu su gorjela dva osobna vozila, Opel i Ford Focus, zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu tvrtke.
Požar vozila na Trnju - 1
Foto:
Boris Kovacev/Cropix
Požar vozila na Trnju - 3
Foto:
Boris Kovacev/Cropix
Kako je došlo do požara dvaju automobila zasad nije utvrđeno, no policija je brzom reakcijom uspjela pronaći osobu koju se dovodi u vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela, navodi se u priopćenju.
Požar vozila na Trnju - 4
Foto:
Boris Kovacev/Cropix
Provedeni 33-godišnjak trenutačno je pod nadzorom policije, a pružena mu je i liječnička pomoć u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, navodi se, no nije poznato o kakvoj je liječničkoj pomoći riječ.
Požar su ugasili vatrogasci, a u tijeku je očevid i kriminalističko istraživanje.