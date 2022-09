Život s 1300 kuna mirovine ili pak dvoje invalida sa 3300. Pitate se kako? E pa ne znaju ni oni. Zato sve pomno planiraju, doslovno svaku kunu. Pažljivo su odvajali novac od početka godine kako bi mogli kupiti drva za ogrjev. Kupovali su preko Udruge invalida rada jer tamo su naime, mogli uplaćivati na rate. Ali drva ove godine nisu došla. Pa je ta vijest postala broj jedan u Đakovačkom kraju jer je 60-ak, mahom staraca i osoba s invaliditetom, ostalo praznih peći, a pošteno su sve platili. Gdje je nestalo 314.000 kuna koje su uplatili? Predsjednik Udruge kaže nema ni novca ni drva. Pritom se svađa s dobavljačem koji ima svoju stranu priče. Cijeli slučaj je prijavljen DORH-u. No što to vrijedi tim ljudima? Od mizernih primanja - nova drva ne mogu kupiti. A dok istraga završi, moglo bi proći i nekoliko hladnih zima.

Prazne su šupe, drvarnice i peći u Đakovačkom kraju. 60-ak umirovljenika ove je godine ostalo bez drva za ogrjev, iako su ga pošteno platili.

"Baš onako prevareni, niti novaca niti drva", kazala je Mirjana Rebić iz mjesta Forkuševci.

"Drva su vam priča nego kruh! Kruha hoće ti posuditi svako, a drva ti neće nitko posuditi!", kaže Nevenka Grubešić iz Đakovačke satnice.

Sve o čemu se priča su - drva. Na svakom kutu, cesti i dvorištu. Ljudi su to s mizernim primanjima. Naručivali su drva preko Udruge invalida rada. Imali su pogodnost uplaćivati na rate koliko tko može od Nove godine do Nove godine. I sve je štimalo. A ove - apsolutno ništa.

Želimir Musinov iz Vučevaca kaže da je tražio novac nazad, ali novca nema. Ekipu Provjerenog uputio je da o tome pitaju predsjednika Udruge invalida rada kojem su novac davali. On pak tvrdi da novac nije nestao i da nije kod njega.

Nitko ih nije obavijestio

"Bože sačuvaj! Da Bog da mi ruke otpale obje!", govori Stjepan Fekete, predsjednik Udruge invalida rada Đakovo.

314.000 kuna uplatili su umirovljenici za ogrjev u ovoj godini. I trebali su uplatiti još da su im drva uopće stigla. Ali nisu. Da neće ni stići, nisu imali pojma.

Predviđanja najvećeg uvoznika plina u Hrvatsku: "Cijena bi se trebala spuštati"

Dobavljač bi u pravilu drva počeo voziti na ljeto, ali ovo ljeto to se nije dogodilo. Tu se već počelo šuškati da od toga nema ništa. Pa su pokušavali spasiti ono što su uplatili. Zvali su predsjednika Udruge.

"Najprije mi je rekao da će me nazvati pa će mi dati novce. Prošlo je i 15 dana, on ne zove, ja sam otišla tamo, pitala ga gdje su novci. Vrati ti meni moje novce, ja ću sebi kupiti drva. Zima stiže, a ja nemam drva", govori Milenka Pasker iz Đakova.

Mahom stari i bolesni, uz svo povećanje cijena koje su se dogodile u posljednjih nekoliko mjeseci, jedva sklapaju kraj s krajem. Bilo je tako doduše i prije povećanja cijena.

"Zato i odeš tamo da možeš na rate uplaćivati. To je ovako, ako ideš negdje privatno moraš odnijeti te novce i čovjeku platiti kad ti donese drva", objašnjava Željko Mihelčić iz Đakova.

Jedino grijanje koje imaju

Žive od 3300 kuna invalidskih mirovina. Zajednički je to iznos. Drva su im apsolutno sve. Marija je gotovo nepokretna i ovisi o suprugovoj pomoći.

Plenković mora tražiti novog člana Uprave Ine, a upitno je i može li stari trojac ostati bez otpremnina: Stručnjaci objasnili kako stoje stvari

"To mi je jedino grijanje i preko šporeta grijem i vodu na ovome i spečem si u rerni, ne koristim puno struju kad je poskupila, ne koristiš plin kad je velika rata. Na jednom mjestu ložiš i griješ prostoriju i kuhaš i griješ vodu umjesto bojlera", dodaje Mihelčić.

I nisu jedini koji tako žive.

"Nestalo je tog prokletog plina, em što je skup plin, ja ću na šporet naložit vatru pa ću nešto skuhati sebi, a ovako ne mogu sad ništa. Ja ni ne mogu kupiti sada, ne mogu, nema šanse", kaže Nevenka Grubešić.

Nema novca ni za plinske boce, a nema ni drugog izvora grijanja.

"A što je 1300 novaca, što ja imam od toga? Ja od toga nemam ništa, meni moje kćeri da ne daju i ne pošalju. Što rade od jutra do sutra da daju mami da mama sebi kupi kruh. Meni dođe da ja nemam za što kruha kupiti", objašnjava Grubešić.

Želimirova, pak, mirovina od 2600 kuna ne zvuči ništa bolje kada morate od toga još usta hraniti i školovati.

"Imam dvoje djece od pokojne kćerke i sad kako doć do drva", pita se Želimir Musinov iz Vučevaca.

Šef Agencije koju se proziva zbog pljačke u Ini dao ostavku: Što čeka ostale?

U očaju gledaju u uplatnice i iznose do kojih nemogu doći.

"Sve je isplaćeno. Evo imam sve uplatnice i kontaktirala sam vozača koji vozi drva, zvala sam, nije se htio javiti i onda sam mu poslala poruku i on je meni na tu poruku odgovorio - kome sam novac dala da tako od njega i tražim drva. I da taj čovjek, čim zine - laže", kazala je Katica Bježančević.

Prebacivanje loptice

Jedino što znaju je da predsjednik udruge i dobavljač drva optužuju jedan drugoga.

"Ništa mi nije jasno, ovaj kaže on je uplatio drva, vozač kaže nije, on neće voziti on nije dobio novce i sad ti tu znaj, kako da mi znamo", pita se Mirjana Rebić.

Zato je ekipa emisije Provjereno otišla u udrugu vidjeti u čemu je kvaka?

"Mi smo ove godine uplatili za drva 314.000 kuna, ima izvode, ima datum, tako da nikakvi novci nikuda nisu nestali", tvrdi Stjepan Fekete, predsjednik Udruge invalida rada Đakovo.

I zaista novac je otišao na račun tvrtke dobavljača. Pa smo i njega pitali kako to da ljudi nisu dobili drva kada je novac uplaćen?

Asmir Medžiković, dobavljač drva, kaže da je plaćao stare račune iz 2021. godine. A u 2021. je plaćao zaostatke iz 2020. tvrdi i za to sve pokazuje račune.

Za 52.000 kuna što je uplaćeno više od duga odvezao je, govori, ovogodišnja naručena drva. No 60-ak ljudi je izvisilo. Posluje i s Maticom umirovljenika i nikada nije bilo problema, jedino s Udrugom invalida rada jedva može u kraj govori.

Ina nema izbora - odlukom Vlade prodavat će plin za pet puta manje novca HEP-u

"Dužan i on vas namjerno uvlači u drugu godinu. Kako ću ja sad reći - neću više radi? A ostao mi je dužan kao ove godine, 300.000", rekao je Medžiković.

U Udruzi pak druga priča. Predsjednik tvrdi da nema nikakvih dugova osim neplatiša od 2013. do 2021., ali takvih je, računa skupa sa sudskim troškovima jer ih je tužio, nekih 83.000 kuna. I to je jedini dug koji priznaje.

Fekete ne poriče da postoji dug.

"To dileme nema, to nitko nije ni reko da nije dužan", rekao je predsjednik Udruge invalida rada Đakovo.

"Ja sam to saznao iz novina, kad je on potjerao te ljude, tužio, onda sam vidio. Kako ću ja znati tko je plaćao kad nije ni ovo plaćao kako spada?", pita se Medžiković.

No predsjednik Udruge tvrdi za sve godine je platio. Što na račun što putem isplatnica - i to je tvrdi prijavio policiji, jer, govori, nikada za to nije dobio račune.

Stjepan Fekete pak kaže da Medžiković laže i da vara sve. Ovaj isto tvrdi za Feketa.

Ljudi su cijelu stvar prijavili policiji. U Udrugu se može doći tek dva dana u tjednu, a ljudi tamo hodočaste od lipnja.

"Bila sam tamo to se plače, to strašno, jedni viču galame psuju, drugi plaču. Što da radimo? Zima dolazi, mi nemamo se s čim grijati", kaže Katica Bježančević.

"Ne znam što da kažem, ja samo tražim svoje novce da ja sebi kupim drva, meni ništa drugo ne treba, ni oni ni njihova drva ni ništa", poručuje Nevenka Grubešić.

Temperature su pale, stvar je završila na DORH-u. Odgovor o ovoj temi nije stigao na upit ekipe Provjerenog. No što to ljudima vrijedi kada nemaju drva ni novac da kupe nova.

Nema rješenja

Sve i da dođe na neki sud proći će još zime i zime do okončanja ovog slučaja. A tko će ljudima pomoći? Tko će im omogućiti grijanje koje su pošteno platili, pita se reporterka emisije Provjereno Ema Branica.

Papirologija napisana rukom, isplatnice, uplatnice, financijska izvješća udruge - nula bodova. Uglavnom kaos. Ni ugovor s dobavljačem nisu napravili, a ni kupci drva nisu svi članovi udruge.

Tko će u tom kaosu ući u trag? Ako su u pitanju godine pretakanja financija iz godine u godinu DORH će imati itekakvog posla. A ljudi će se smrznuti.

Stjepan Fekete poručuje da bi dobavljač trebao isporučiti drva pa će se oni naknadno tužiti međusobno.

Očekivati da netko isporuči proizvod ili radi bez plaćanja je nerealno. Očekivati da će se stvari riješiti same od sebe također. I dok traje prepucavanje, 60-ak obitelji još živi u nadi da će im netko pomoći.

60-ak umirovljenika s mizernim primanjima. Baš oni koji nemaju ni za kruh ostali su bez stvari neophodne za život. Starci bez drva u zemlji muljaže.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr