Nakon obrade u vinkovačkoj policiji, saborski zastupnik Josip Dabro trebao bi biti sproveden u osječko Općinsko državno odvjetništvo na ispitivanje.

"On se još nije pojavio u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku, a tijekom cijelog smo dana pokušavali doznati gdje će on u Slavoniji biti. Nakon što mu je u Saboru ukinut imunitet, on je rekao da kreće u Slavoniju, ali se u svojoj obiteljskoj kući u Otoku nije pojavio. Kasnije smo doznali da se sam prijavio policiji u Vinkovcima", iz Osijeka je izvijestio reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

"U ovim se trenucima ondje i nalazi i trebao bi biti doveden u Općinsko državno odvjetništvo, gdje će biti ispitani te dati iskaz ili se braniti šutnjom. Kako neslužbeno doznajemo, to bi se trebalo dogoditi oko 20 sati", dodao je.

Nakon toga će biti odlučeno hoće li se od suca istrage zatražiti određivanje istražnog zatvora.

"To znači da bi trebao biti upućen u Županijski sud u Osijeku, ali to će se najvjerojatnije dogoditi tek u četvrtak, što znači da će Dabro noć provesti u zatvoru", zaključio je reporter.

