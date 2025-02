Policijska uprava vukovarsko-srijemska potvrdila je da je uhićen saborski zastupnik Josip Dabro. On će biti predan pritvorskom nadzorniku, a nakon toga slijedi ispitivanje pred Državnim odvjetništvom u Osijeku.

O toj je temi iz Osijeka izvijestio reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić, koji je rekao da se novinari cijeli dan pitaju gdje je Dabro.

"Još je u prijepodnevnim satima, kada mu je izglasano ukidanje imuniteta, rekao da ga razvoj situacije ne iznenađuje, da je spakirao kofere i krenuo put Slavonije", istaknuo je reporter.

"Međutim, u svojoj obiteljskoj kući u Otoku se nije pojavio, ali doznajemo da se sam prijavio vinkovačkoj policiji. Ona ga je uhitila i on bi trebao biti dovezen u Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku, gdje će biti ispitan te dati iskaz ili se braniti šutnjom", dodao je.

Foto: DNEVNIK.hr

Kovačić također doznaje da su njegovi odvjetnici na putu za Osijek.

"Ovdje očekujemo Dabrin dolazak, nakon čega bi trebao ići pred suca istrage koji će odrediti hoće li ići u istražni zatvor. Međutim, razgovarali smo s ljudima sa Županijskog suda i rekli su nam da je teško da će danas doći do suca istrage, ali on u policiji može biti pritvoren do 48 sati", zaključio je reporter.

