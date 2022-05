Nakon skandala s prvim natječajem, u srijedu je predstavljena nova kovanica eura s kunom. Kamere Dnevnika Nove TV jedine su uspjele ući u Hrvatsku kovnicu novca – tvrtku koja će kovati euro.

Mladi trojac koji stoji iza dizajna hrvatske kovanice eura ističe da su zbog propalog prvog natječaja osjećali velik pritisak.

"Nije plagijat i ja tu stojim odgovorno. Nikakvu literaturu nismo koristili niti za inspiraciju niti samo da ju pogledamo", rekao je Jagor Šunde, autor hrvatskog eura.

Premijer Andrej Plenković rekao je da s novim dizajnom "hrvatska kuna ovim dobiva novi život, novo ruho", a sada kreće najteži posao – masovna izrada kovanica.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić rekao je da će se zbog toga u Svetoj Nedelji raditi u tri smjene. Kovat će se u zgradi s kamerama na svakom kutu, a za ulazak i izlazak iz svake sobe potrebna je iskaznica ili PIN. Unutar zgrade, u kovnici, se dva puta sve pretresa pa je hrvatska kovnica novca najčuvanija i najsigurnija zgrada u državi.

Iskovane kune trebali bi se čuvati u zagrebačkoj vojarni "Croatia", no to će se teško ostvariti. Skladišta nisu izgrađena, a trebala bi biti do 1. srpnja. Iako su natječaju propali, iz Ministarstva obrane tvrde da postoji alternativa.

"I dalje je plan da se sve s hrvatskom vojskom riješi", rekao je guverner Vujčić.

Prednosti nove valute

Ako se gleda prema odabiru valute za štednje, Hrvatska više voli euro nego kunu. Prednosti će nakon uvođenja nove valute biti još veće nego sada.

"Hrvatska ima nižu kamatu od zemalja koje nisu za uvođenje eura", rekao je Boris Vujčić te dodao da inflacija neće predstavljati problem: "Bilo bi čudno očekivati da imate nižu inflaciju od onih gdje ulazite, a mi smo sada na prosjeku eurozone."

Od kolovoza se objavljuju cijene u kunama i eurima. No nije jasno kako će se spriječiti neopravdani lov u mutnom ako, kao što je rekao ministar financija Zdravko Marić, "nije lako definirati pojam neopravdanog povećanja cijena".

