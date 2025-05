FOTO Otac i sin Galić iz afere Hipodrom na slobodi, priznali izvlačenje novca

Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu pustila je iz pritvora Domagoja i Slavka Galića iz afere Hipodrom nakon priznanja o izvlačenju i podjeli novca s ravnateljem Ustanove za upravljanje sportskim objektima (USO) Kostom Kostanjevićem, doznaje se na sudu.

Odluka o ukidanju istražnog zatvora uslijedila je na USKOK-ov prijedlog nakon što je bivši suvlasnik Eurolex zaštite Domagoj Galić izručen iz Bosne i Hercegovine gdje je do petka bio u bijegu i njegovog priznanja počinjenja kaznenog djela.

Njemu je sudac istrage prethodno odredio jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Prema odluci sutkinje istrage, Domagoju Galiću su određene mjere opreza kojima mu je zabranjeno napuštanje Hrvatske, a ima i obvezu javljanja policiji.

Domagoj Galić - 2 Foto: Josip Bandic/Cropix

Njegovom ocu Slavko Galiću je sud ranije odredio pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Obojica će biti pušteni iz remetinečkog pritvora tijekom današnjeg dana, nakon što zatvor zaprimi sudsko rješenje o ukidanju pritvora.

Treći okrivljenik, direktor USO-a Kosta Kostanjević, kojem je sud odredio pritvor iz istih razloga kao i Slavku Galiću, još uvijek nije priznao kazneno djelo, doznaje se na sudu.

USKOK je pretprošlog tjedna izvijestio da je Županijski sud u Zagrebu, na prijedlog tužiteljstva, privremeno blokirao 1,2 milijuna eura imovine dvojici okrivljenika i jedne pravne osobe obuhvaćene istragom zbog malverzacija vezanih uz plaćanje usluga zaštite zagrebačkog Hipodroma.

Domagoj Galić - 3 Foto: Josip Bandic/Cropix

Tužiteljstvo je preciziralo da su u odnosu na dvojicu okrivljenika i jedne pravne osobe određene privremene mjere kojima se zabranjuje otuđenje nekretnina i vozila u vrijednosti od 937.561 eura i novčanih sredstava na računima u iznosu od 335.465 eura.

USKOK i policija ranije su izvijestili da je trojac djelovao kao zločinačko udruženje kako bi iz javne ustanove USO izvukli znatna novčana sredstva, lažno prikazujući obim i vrstu izvršenih zaštitarskih usluga.

Istraga je, kako navode, pokrenuta na temelju izvida koje je proveo Uskok, kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke i financijskog istraživanja Porezne uprave.

Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista, Galići su priznali u USKOK-u da su Kostanjeviću dali oko 450.000 eura.

Domagoj Galić - 4 Foto: Josip Bandic/Cropix

Iskaze u svojstvu svjedoka dali Tomašević i Korlaet

Nezakonite aktivnosti navodno su se odvijale između studenoga 2023. i kraja studenoga 2024., nakon što je tvrtka koju je tada vodio drugoosumnjičeni, sklopilo okvirni sporazum o pružanju usluga zaštite objekata pod upravom USO-a, uključujući i Hipodrom Zagreb.

Iako je javna nabava predviđala 35.240 radnih sati za razdoblje od dvije godine, osumnjičenici su USO-u ispostavljali račune u kojima su lažno prikazivali čak 242.436 radnih sati za nepostojeće poslove deložacije – uslugu koja uopće nije bila obuhvaćena natječajem.

Računi, koje je osumnjičeni iz zaštitarske tvrtke slao u dogovoru s kolegama, uključivali su krivotvorene evidencije radnih sati koje je treći osumnjičenik osobno sastavljao.

Unatoč jasnim nepravilnostima, ravnatelj USO-a je, prema sumnjama tužiteljstva, odobravao isplate svjesno zanemarujući činjenicu da računi nisu praćeni stvarnim dokazima o izvršenim uslugama niti su podlijegali ikakvoj internoj kontroli.

Na temelju lažno prikazanih usluga, s računa USO-a isplaćeno je ukupno 1.799.160 eura na račun zaštitarske tvrtke. Novac je potom, navodi Uskok, djelomično podignut u gotovini te podijeljen među osumnjičenima, čime je nanesena znatna šteta javnoj ustanovi.

Domagoj Galić - 5 Foto: Josip Bandic/Cropix

Prema pisanju medija, istražitelji su tijekom akcije otkrili kako direktor USO-a Kostanjević 15 mjeseci nije dizao plaću, a u to vrijeme kupio je stan i dva automobila, premda mu je supruga nezaposlena.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je prošlog petka, nakon davanja iskaza oko afere Hipodrom, kako želi da se taj slučaj raščisti i da je, ako je ukraden gradski novac, apsolutno za to da se pronađe tko je za to kriv i da za to odgovara.

"Što se tiče tajminga, ne sjećam da se to ikad dogodilo da dužnosnik koji se kandidira tjedan dana prije izbora daje iskaz kao svjedok. Evo, sada se dogodilo i mislim da nam se na taj način želi napraviti politička šteta, ali neće u tome uspjeti. To se već vidi prema anketama, građani vrlo dobro razumiju o čemu se radi i ne nasjedaju na te stvari", poručio je Tomašević.

Svoj iskaz u svojstvu svjedoka Uskoku je dan ranije dao i Tomaševićev zamjenik Luka Korlaet koji je kazao kako je njegova savjest čista.